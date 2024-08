Donald Tusk nie ukrywał nigdy informacji na temat rodziny, ale jednocześnie nie zalicza się do grona znanych osób, które często pokazują w mediach bliskich. W ostatnim czasie premier coraz częściej dodaje jednak zdjęcia, na których widać jego wnuki. Tym razem Tusk pokazał, jak spędza letni czas z wnuczkami. Trzeba przyznać, że polityk dość wysoko postawił sobie poprzeczkę.

Donald Tusk uczy wnuczki pływać. Pochwalił się zdjęciem

Na fotografii, która trafiła na Instagram Donalda Tuska, widać, jak cała trójka pluska się w basenie. Premier mocno trzyma przed sobą młodszą wnuczkę, która ubrana jest w specjalne rękawki do pływania. Starsza z kolei wskoczyła na dziadka z tyłu i objęła go za szyję. Okazuje się, że Tusk podjął się niełatwego zadania, aby nauczyć pływać obie dziewczynki jednocześnie. W opisie zdjęcia premier nie odmówił sobie jednak także nawiązania do obecnej sytuacji politycznej.

Nauczyć pływania dwie wnuczki równocześnie to naprawdę wielkie wyzwanie. Porównywalne z prowadzeniem rządu koalicyjnego. Na szczęście - jak wiadomo - miłość ważniejsza jest od władzy

- napisał. Rodzinny kadr Donalda Tuska z wnuczkami znajdziecie w galerii na górze strony.

Donald Tusk zdradził imię młodszej wnuczki

Donald Tusk nie ukrywa, że jest niezwykle zakochany w swoich wnukach. Premier ma ich w sumie pięcioro - jego syn Michał doczekał się trzech synów, a córka Kasia jest mamą dwóch dziewczynek. - Jestem wyjątkowo szczęśliwym dziadkiem. Raz, że bardzo na to czekałem, dwa - to jest zupełnie fenomenalne przeżycie. Nie spodziewałem się, że można od razu pokochać, tak bezwarunkowo jak własne dziecko, takie małe ciałko, istotę, która jeszcze nie mówi i ledwo poznaje - mówił polityk w wywiadzie dla "Gali". Przez długi czas wiadomo było, że starsza córka Kasi Tusk ma na imię Liliana, jednak córka polityka nie podawała imienia młodszej pociechy. Na ten temat wygadał się polityk podczas zeszłorocznego Marszu Wolności, zdradzając, że młodsza wnuczka ma na imię Maria. - Będę cały czas pamiętał, że robię to dla waszych Aguś, dla waszych Michałków. Dla mojej Lilki, Marysi, Mateuszka, Mikołaja, dla waszych dzieci, dla waszych wnuków. O to idzie ta walka. Po to dzisiaj maszerowaliśmy - powiedział.