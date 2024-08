Tegoroczny "Top Of The Top Sopot Festival" odbywa się w dniach od 19 do 21 sierpnia. Podczas pierwszego koncertu można było zobaczyć tłum gwiazd. Wydarzenie prowadzi niezastąpiony duet Dorota Wellman i Marcin Prokop. Dziennikarz pojawił się na scenie i padł u stóp swojej koleżanki po fachu. Tak się tłumaczył.

"Top of the Top Festival" przyciągnął tłum gwiazd. Wśród nich Grzeszczak, Kwiat Jabłoni czy Lanberry

Co roku na wydarzeniu możemy zobaczyć wiele znanych z branży muzycznej. W Operze Leśnej wystąpią największe gwiazdy. Na scenie mogliśmy już zobaczyć Lady Pank, Enej czy Lanberry. Celebryci jak zawsze przygotowali odpowiednie stylizacje na specjalną okazję. Rodzeństwo z Kwiatu Jabłoni poszło w jasne kolory - Kasia założyła białą sukienkę bez ramiączek, której gorset był wielkim kwiatem. Jacek poszedł w klasykę w sportowym wydaniu - wybrał beżowy garnitur oraz białą bluzkę. Sylwia Grzeszczak postanowiła błyszczeć. Założyła srebrne, cekinowe spodenki i dopasowała do nich białą bluzkę ze srebrnymi dodatkami. Jeśli chodzi o obuwie - było tematycznie, srebrne botki. Lanberry postawiła na gotycki styl. Wybrała czarną sukienkę z falbanami oraz glany. Widocznym dodatkiem był naszyjnik z sercem.

Na wydarzeniu pojawiła się również Monika Olejnik wraz z partnerem. Dziennikarka postawiła na czerń - miała na sobie ciemny, długi płaszcz z przezroczystymi rękawami. Całość przełamała białą torebką. Jej ukochany również postawił na czarny płaszcz, choć dobrał do tego biały t-shirt i jeansy. Zdjęcia wspomnianych gwiazd znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Marcin Prokop wkroczył na scenę w Sopocie. Tego nikt nie przewidział

Prowadzącymi pierwszy dzień festiwalu w Sopocie byli Dorota Wellman i Marcin Prokop. Dziennikarka ubrana w czerwoną suknię w pewnym momencie stwierdziła, że słyszy kroki, których nigdy z nikim nie pomyli. To był oczywiście jej wieloletni ekranowy partner. Prezenter pojawił się w białym garniturze i wszedł na scenę. Wtedy padł u stóp Doroty Wellman i zwrócił się do niej: - O, moja nutrio!. Zaznaczył również, że chce występować tylko w duecie z Wellman.