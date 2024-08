Izabela Parzyszek została porwana? Prokuratura zabrała głos

Poszukiwania 35-letniej Izabeli Parzyszek trwają nieustannie. Kobieta zniknęła 9 sierpnia. Porzuciła samochód na autostradzie na A4. Jak udało się ustalić przemieszczała się z Bolesławca do Wrocławia. Tam miała odebrać ojca ze szpitala. Wcześniej dzwoniła do niego i przekazała, że ma problem z samochodem. W godzinach wieczornych ok. 20:00 urwał się z nią całkowicie kontakt, a ona sama przepadła bez wieści. W poniedziałek zaginięciem Izabeli Parzyszek zajęła się Prokuratura Rejonowa w Bolesławcu.

Izabela Parzyszek zaginęła w niejasnych okolicznościach. Sprawa trafiła do prokuratury

Zaginięcie Izabeli Parzyszek wciąż pozostaje owiane tajemnicą. W samochodzie został jej telefon. Jak udało się ustalić, kobieta nie wykonywała żadnych podejrzanych połączeń. Obecnie sprawa jest już w prokuraturze, gdzie dotarły już akta sprawy. Na ich podstawie śledczy przeprowadzili analizę wstępną. Choć dalej nie wiadomo, co się tak naprawdę stało i gdzie przebywa obecnie 35-letnia kobieta, to w sprawie zapadła już pierwsza decyzja. O podjętych krokach powiedziała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska, rzeczniczka jeleniogórskiej Prokuratury Okręgowej w rozmowie z Interią.

Wstępnie wszczęte zostanie śledztwo w kierunku art. 189. § 1. Kodeksu karnego, czyli pozbawienia wolności innej osoby

- zaczęła, po czym dodała: "Aczkolwiek jest to wstępna wersja, ponieważ na tę chwilę w oparciu o materiał przedłożony przez funkcjonariuszy policji nie jesteśmy w stanie stwierdzić, co się z tą osobą stało. Nie możemy takiej wersji wykluczyć, ale to wszystko będzie wymagało sprawdzenia". Zdjęcia zaginionej Izabeli Parzyszek możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Jest kolejny trop w sprawie Izabeli Parzyszek. Jej auto mogło działać na autostradzie? Powołano biegłego techniki samochodowej

W sprawie zaginięcia Izabeli Parzyszek branym pod uwagę scenariuszem jest porwanie, ponieważ jej auto zostało znalezione porzucone na autostradzie A4. Prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska dodała również, że obecnie pojazd został przetransportowany do znajomych ojca kobiety. Auto poddano także specjalistycznym oględzinom i wówczas silnik pojazdu zapalił. Właśnie z tego powodu śledczy zdecydowali powołać biegłego z zakresu techniki samochodowej, aby sprawdzić, czy na autostradzie auto rzeczywiście nie działało. O dalszych zwrotach w sprawie będziemy informować na bieżąco.