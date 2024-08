Jacka Łągwy nikomu przedstawiać nie trzeba. Ale żeby nikt nie miał wątpliwości, że chodzi o TEGO Jacka Łągwę: jest to polski kompozytor, multiinstrumentalista, aktor i wokalista, najbardziej znany z zespołu Ich Troje. Jest jedynym dzieckiem pary aktorskiej - Janiny Borońskiej-Łągwy i Andrzeja Łągwy. W wieku sześciu lat rozpoczął karierę jako aktor dubbingowy w Łódzkich Studiach Opracowań Filmów. W 1994 roku nawiązał współpracę z Michałem Wiśniewskim, z którym w Teatrze Muzycznym w Łodzi otworzył pierwszy w Polsce klub karaoke. Następnie panowie założyli zespół, który na zawsze zapisał się na kartach historii polskiej muzyki.

Tak mieszkał Jacek Łągwa w 2008 roku. Ale luksus!

Niegdyś stacja MTV emitowała program "MTV Cribs", w którym gwiazdy zapraszały kamery do swoich domów. W 2008 roku w swoje progi wpuścił je właśnie Jacek Łągwa. Nie były to jednak wcale skromne progi. W końcu ogromna popularność to też spore pieniądze. Muzyk ewidentnie przeznaczył dużą część z nich na wypasiony dom. To, co można było zauważyć w jego posiadłości, to ogromne przestrzenie. W samym centrum willi znajdował się przestronny salon z nowoczesnymi meblami, które z pewnością byłyby modne także dzisiaj. Kompozytor mówił, że tam m.in. spotyka się z osobami, z którymi "musi porozmawiać". Nie mogło zabraknąć kuchni, w której znajdowała się ogromna wyspa w amerykańskim stylu i sypialni z gigantycznym małżeńskim łóżkiem, bieżnią i... rurą do pole dance. Oczywiście z klubami nocnymi niewiele miało to wspólnego, po prostu w tamtych czasach takie rury były bardzo modne i jak ktoś miał pieniądze, właśnie taką rurę sobie instalował. W ogromnym domu Jacka Łągwy nie zabrakło studia nagrań i... sali kinowej z ogromną biblioteką filmów na DVD, a w jadalni stołu do gry w bilard. Jeśli jesteście ciekawi, jak wyglądało gniazdko Jacka Łągwy, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony.

Był przepych. Niektórzy fani do dziś nie mogą sobie na takie luksusy pozwolić

Fani po obejrzeniu nagrania z odcinka z Łągwą, które znalazło się na TikToku, nie kryli zdumienia. W komentarzach przyznali, że nawet dzisiaj nie byłoby ich stać na takie luksusy. "Kiedyś taka chata to był naprawdę luksus"; "To nadal luksus dla mnie"; "Dziś taka chata lekko ze dwie bańki. Kogo stać?"; "Ogromna popularność to też wielkie pieniądze" - czytamy.