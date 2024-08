18 sierpnia minęło pięć lat od tragicznej śmierci Piotra Woźniaka-Staraka, który był producentem filmowym, a jednocześnie mężem znanej dziennikarki Agnieszki Woźniak-Starak. Przypominamy, że zaraz po jego śmierci szczątki mężczyzny zostały pochowane w jego ukochanej Fuledzie, w której zginął tragicznie w trakcie nocnego rajdu łodzią motorową 18 sierpnia 2019 roku. Dopiero rok po tragicznych wydarzeniach zostały one przeniesione na warszawski cmentarz na Powązkach, gdzie wystawiono pomnik.

Piotr Woźniak-Starak zginął tragicznie pięć lat temu. Tak wyglądał jego grób w dniu rocznicy. Ustawiono na nim dwa ważne symbole

Grobowiec Piotra Woźniaka-Staraka, choć bardzo okazały wydaje się być utrzymany w minimalistycznym stylu. W górnej części kamiennej konstrukcji dużymi literami zostało wyryte jego nazwisko, wyżej umieszczono krzyż. Warto też zwrócić uwagę na przednią ścinę, w której została położona szyba. Co ciekawe, zamocowano w niej metalową instalację, która przypomina gałęzie drzew, a w środku powstały miejsca na znicze. Jak informuje "Fakt" w dniu piątej rocznicy śmierci Piotra Woźniaka-Staraka jego grób nie został obsypany bukietami kwiatów. Ustawiono na nim jedynie kilka zniczy. Pojawiły się również dwa wzruszające symbole. Ustawiono na nim jeden skromny gliniany znicz, który pali się sporym płomieniem. Natomiast w metalowe pręty mieszczące się przy nagrobku wetknięto jedną czerwoną różę. Zdjęcia Piotra Woźniaka-Staraka możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Rodzina Piotra Woźniaka-Staraka przeniosła miejsce jego pochówku

Nie jest tajemnicą, że w przeciągu kilku ostatnich lat różnorodne media rozpisywały się na temat miejsca pochówku Piotra Woźniaka-Staraka. Początkowo producent filmowy został pochowany w rodzinnej posiadłości na Mazurach. Okazało się jednak, że grób nie spełnia wymogów technicznych. W związku z tym jeszcze przed orzeczeniem sądu najbliżsi zmarłego postanowili przenieść jego szczątki na warszawski cmentarz na Powązkach. Trzy lata temu rodzina Piotra Woźniaka-Staraka wystawiła mu okazały pomnik. ZOBACZ TEŻ: Mija pięć lat od śmierci Piotra Woźniaka-Staraka. To ona widziała go jako ostatnia. Co się dzieje z Ewą?