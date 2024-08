Rafał Zawierucha jest znanym polskim aktorem, o którym zrobiło się głośno, gdy zagrał młodego Romana Polańskiego w filmie Quentina Tarantino "Once upon a time in Hollywood" [ang. "Pewnego razu w Hollywood"]. Choć wielu polskich aktorów mieszka za oceanem, to tak naprawdę Zawierucha był jednym z pierwszych, którego sukces odbił się tak szerokim echem (nie licząc rzecz jasna Dagmary Domińczyk). Jakiś czas temu aktor skupił się jednak na innych sprawach. Po pierwsze - zdecydował się na udział w "Tańcu z gwiazdami" (od września będziemy mogli go oglądać jego zmagania przed telewizorami), a po drugie - na życiu rodzinnym i nic w tym dziwnego - w marcu Zawierucha został tatą, czym chwalił się w mediach społecznościowych.

Zobacz wideo "Cieszę się, że mogłem wreszcie zagrać to, że umiem trzymać mikrofon". Wywiad z Rafałem Zawieruchą

Rafał Zawierucha przekazał radosne wieści. "Emocje jeszcze w nas grają"

Teraz z kolei podzielił się z fanami kolejną fantastyczną informacją. Aktor, który nigdy nie ukrywał faktu, że jest wierzący, poinformował o ważnym wydarzeniu dla jego rodziny. Jak się okazało, aktor wraz z ukochaną Beatą Wiśnicką ochrzcili swoją córeczkę.

Emocje jeszcze w nas grają najpiękniejszymi dźwiękami świata. Ta niedziela na zawsze pozostanie w naszych sercach. Dziś obchodzimy wyjątkowe święto - nasza mała księżniczka przyjęła sakrament Chrztu Świętego. To dzień pełen miłości, radości i błogosławieństw. Niech Bóg zawsze czuwa nad tobą, nasza ukochana córeczko i prowadzi cię przez życie w zdrowiu i szczęściu. Odkrywaj piękno świata i miłości do ludzi. Dziękujemy całej naszej rodzinie, przyjaciołom i bliskim za to, że zawsze jesteście z nami i wskazujecie drogę miłości nam i naszej Antoninie Marii

- napisał pod serią zdjęć na Instagramie z ukochaną i córką.

Rafał Zawierucha został tatą. "Najwspanialszy Dzień Kobiet"

Rafał Zawierucha miał już dobrą pozycję jako artysta, gdy w 2022 roku poślubił Wiśnicką. Gdy dwa lata później na świat przyszła jego córka, nie mógł uwierzyć w swoje szczęście. "Mój najwspanialszy Dzień Kobiet. Nasz najpiękniejszy cud. Miłość przynosi owoce. Te, których nie widać gołym okiem są w nas, by dojrzeć i byśmy mogli nimi się dzielić. W moim życiu kolejny owoc przyszedł na świat. Z niepowtarzalnej miłości. Nowy człowiek, od samego początku. Kochamy cię córeczko i będziemy zawsze z tobą" – pisał wówczas na Instagramie. Zdjęcia Zawieruchy z ukochaną znajdziecie w galerii na górze strony.