Joanna Opozda dwoi się i troi, by pogodzić życie zawodowe z opieką nad Vincentem. Idzie jej naprawdę dobrze. Niedawno aktorka zdradziła, że pojawi się w nowym sezonie programu "Nasi w mundurach". Gwiazda jako jedyna wystąpi bez pary i jest przekonana, że poradzi sobie bardzo dobrze. W przerwie od pracy przy show TTV młoda mama stara się spędzić jak najwięcej czasu z synem. Korzystając z ładnej pogody, postanowiła wybrać się nad morze. W relacji na Instagramie podzieliła się z fanami wyjątkowymi chwilami z wypadu. W pewnym momencie mogliśmy zobaczyć nawet twarz Vincenta! Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

Joanna Opozda zafundowała synowi mnóstwo atrakcji. Tak bawią się na wakacjach

Na jednym z nagrań możemy zobaczyć, jak aktorka biega z Vincentem po plaży. Widać, że chłopiec jest bardzo podekscytowany wyjazdem. Na innym stories młoda mama chwali się, że Vini umie już prowadzić samochód! Oczywiście zabawkowy, ale trzeba przyznać, że zdolności manualne chłopca robią wrażenie. Nie zabrakło również interaktywnych ćwiczeń w sali zabaw i budowania zamków z piasku. Opozda zadbała nawet o bliźniacze outfity. Wygląda na to, że wypad nad morze spokojnie można zaliczyć do udanych.

Joanna Opozda ocenia swoje szanse w programie: Kobiety są silniejsze od mężczyzn

W poście przedstawiającym uczestników stacja TTV zwróciła uwagę, że mimo iż Opozda nie ma w programie nikogo bliskiego, z kim mogłaby współpracować, to z pewnością nie można jej lekceważyć. Sama Joanna nie ma wątpliwości, że poradzi sobie nawet z najtrudniejszymi zadaniami. - Statystycznie, z tego co słyszałam, kobiety wbrew pozorom potrafią znacznie więcej przetrwać. I właśnie w takich jakichś sytuacjach ekstremalnych, trudnych, radzą sobie lepiej. (...) Wydaje mi się, że kobiety są silniejsze od mężczyzn. (...) To przynajmniej pokazuje moje doświadczenie życiowe, że tak to wygląda - tłumaczyła w wywiadzie z TTV. Będziecie oglądać nowy sezon programu? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.