Wygląda na to, że prezenterka postanowiła wykorzystać ostatnie chwile urlopu i naładować baterie przed zbliżającymi się wyzwaniami zawodowymi. Niedługo wrzesień, a co za tym idzie, w telewizji pojawi się mnóstwo nowości. Przed Sykut-Jeżyną sporo pracy. Niedawno Polsat ogłosił, że dziennikarka poprowadzi pierwsze wydanie śniadaniówki stacji "halo tu polsat". Towarzyszyć jej będzie Krzysztof Ibisz. Gwiazda na razie wydaje się nie przejmować nadchodzącymi zobowiązaniami. Na jej profilu na Instagramie właśnie pojawiły się zdjęcia ze słonecznej Krety. Fani dosłownie oszaleli. O co tyle szumu? Sprawdźcie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Sykut-Jeżyna nie chciała nigdy zatańczyć w "Tańcu z gwiazdami"? Uczyła się już kroków...ale

Paulina Sykut-Jeżyna zachwyciła internautów sylwetką. "Wyglądasz bajecznie"

Na zamieszczonych zdjęciach widzimy uśmiechniętą od ucha do ucha Sykut-Jeżynę. Prezenterka raz siedzi na piaszczystej plaży, a raz chłodzi się w morzu. W tym wakacyjnym amoku nie zapomniała o kapeluszu, który z pewnością przydaje się w tak słoneczne dni. To, na co fani zwrócili szczególną uwagę, to bikini dziennikarki i... jej wysportowaną figurę. "Masz cudne ciało kochana. I te cudne nogi", "Paulinka wyglądasz bajecznie", "Paulinka miss mórz i oceanów", "Paulinko, jesteś piękną kobietą! Ładny masz kostium kąpielowy", "Ciało mega piękne" - czytamy.

Paulina Sykut-Jeżyna nie może doczekać się nowej roli. "Mam ciarki"

W wywiadzie dla Plejady prezenterka opowiedziała o swoich odczuciach względem zbliżającej się jesiennej ramówki. "Jestem podekscytowana! Mam ciarki, gdy sobie pomyślę, co mnie czeka. Nigdy głośno o tym nie mówiłam, ale od zawsze marzyłam o prowadzeniu telewizji śniadaniowej. I w końcu to się spełni!" - wyznała. W tej samej rozmowie Sykut-Jeżyna wyraziła ogromne nadzieje, co do nowego formatu Polsatu. "To jest ważny moment i dla mnie, i dla stacji. Wiem, że nasi widzowie są ciekawi tej śniadaniówki, która do tej pory owiana była wielką tajemnicą. Mam nadzieję, że polubią nas i będą z nami witać każdy weekend" - mówiła. ZOBACZ TEŻ: Ramówka Polsatu. Tłum gwiazd. Hyży w mini, Sykut w prześwitach. Grabowski jak nie on