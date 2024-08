Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski od dłuższego czasu są parą. Jak wiadomo, ukochany modelki jest miliarderem, który ma za sobą doświadczenia związane z rozwodem. Doczekał się również dzieci z poprzednimi partnerkami. Szczególne kontrowersje wzbudza jednak różnica wieku między Tuchlińską a Wojciechowskim, która wynosi 48 lat. Para doczekali się dwójki dzieci: trzyletniego już syna Augusta oraz kilkumiesięcznej córki. Według "Gazety Krakowskiej" dziewczynka ma na imię Aurora. Ostatnio internauci mogli zobaczyć zdjęcie pociech pary.

Patrycja Tuchlińska pokazała syna. August ma już trzy lata

Patrycja Tuchlińska aktywnie działa w mediach społecznościowych. Celebrytka i modelka zebrała ponad 60 tysięcy obserwatorów na profilu na Instagramie. Regularnie pokazuje swoje wystawne i luksusowe życie u boku miliardera. Od czasu do czasu dodaje fotografie z dziećmi. Tuchlińska dba jednak o prywatność i bezpieczeństwo pociech i zawsze zasłania im twarz emotkami. Tak też było tym razem. Na InstaStories modelki pojawiło się zdjęcie Augusta. Chłopiec był przejęty zabawą z samochodami. "Szkolenie branżowe" - napisała żartobliwie jego mama. W ostatnim czasie nie udostępniała dużo zdjęć chłopca. Jej syn niedawno obchodził trzecie urodziny. Nie da się ukryć, że bardzo wyrósł. Na InstaStories opublikowała też zdjęcie, na którym można zobaczyć fotografię, na której jest jej córka. Oba wspomniane kadry znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Patrycja Tuchlińska i Józef Wojciechowski zostali małżeństwem? Wymowne słowa

Patrycja Tuchlińska niedawno wybrała się na koncert Taylor Swift. Fanki były zachwycone stylizacją modelki. Pojawiło się dużo komentarzy. W jednym z nich internautka nazwała Wojciechowskiego "mężem" Tuchlińskiej. "Zjawiskowa. Uwielbiam panią. Jest pani przepiękna. Życzę dużo zdrówka i proszę cieszyć się życiem, miłością i szczęściem. Wszystkiego dobrego dla pani i męża" - napisała jedna z komentujących. Tuchlińska zazwyczaj stara się odpowiadać na każde miłe słowa. I tym razem odpisała fance, ale co ciekawe nie prostowała słow, że Wojciechowski jest jej mężem. "Jakie miłe słowa! Bardzo dziękuję za ten komentarz. Miłość i szczęście to uczucia, które dają nam wielką motywację do działania. Ściskam was mocno i życzę wszystkiego, co najpiękniejsze" - podkreśliła. ZOBACZ TEŻ: 77-letni Józef Wojciechowski ma młodą ukochaną i siedmioro dzieci. Najmłodsze to jeszcze niemowlę