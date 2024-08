Związki Michała Wiśniewskiego to z całą pewnością jeden z najpopularniejszych tematów w polskim show-biznesu. Piosenkarz zespołu Ich Troje ma za sobą kilka nieudanych małżeństw. Obecnie u jego boku jest piąta żona, Pola Wiśniewska. Zakochani doczekali się nawet dwójki dzieci - Falco Amadeusa oraz Noëla Cloé. Wiśniewski często pokazuje swoją ukochaną w mediach społecznościowych. O żonie myśli nawet, występując na scenie. Takich słów podczas Festiwalu Weselnych Przebojów chyba nikt się nie spodziewał.

Michał Wiśniewski zaskoczył wyznaniem do żony. Powiedział to przed tłumem ludzi na Festiwalu Weselnych Przebojów

Michał Wiśniewski wystąpił na Festiwalu Weselnych Przebojów. Artysta nie krył radości, występując na scenie. - Dwa lata temu bylem tutaj na jubileuszu, był cały komplet, a za rok w Sopocie, 30 lat Ich Troje, bądźcie z nami! — powiedział do tłumu festiwalowiczów. Zaśpiewał wiele swoich kultowych hitów. Zdziwienie fanów było ogromne, gdy muzyk postanowił zmienić tekst jednego z utworów. Z jego ust padło prywatne wyznanie do ukochanej Poli Wiśniewskiej. Usłyszał je jednak cały tłum. - Daj się skusić na wakacje, morze, plaża i kolacje, będziemy kochać się po świt, Polcia - zaśpiewał Wiśniewski. Fani byli pod wrażeniem jego występu i kontaktu z publicznością. "Rewelacyjny występ", "Jak zawsze piękny występ, Michał zrobił super show" - pisali słuchacze na Instagramie. Po więcej kadrów Wiśniewskiego z ukochaną zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Michał Wiśniewski szczerze o związku z Polą Wiśniewską. Zdobył się na te słowa

Jakiś czas temu w rozmowie z serwisem Viva.pl Michał Wiśniewski opowiedział o relacji ze swoją żoną. Przyznał, że ma z nią wyjątkową relację. W wywiadzie przyznał, jak wyobraża sobie przyszłość z ukochaną. Został zapytany o to, czy wierzy, że to właśnie z Polą będzie związany do końca życia. "Wierzę, ale to nie zależy ode mnie. Ale też od Poli, od wszystkiego, co jest dookoła. Już dawno przestałem mówić, że jestem pewien (...). Kocham Polę bardzo, Pola kocha mnie, dzisiaj jest bardzo dobrze, bo obchodzimy pięciolecie, ale wszystko może się na naszej drodze zdarzyć" - stwierdził Michał Wiśniewski. ZOBACZ TEŻ: Wiśniewski ma szóstkę pociech. Jednego syna wychowuje inaczej. "U innych dzieci to przegapiłem"