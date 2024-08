Festiwal Weselnych Przebojów: Urbańska zachwyciła, Pavlović jak na pogrzeb

Choć mamy już połowę sierpnia, wakacje w Polsce trwają w najlepsze. Mnóstwo osób ma jeszcze plany związane z wyjazdami za granicę lub jak to się mówi, "nad Bałtyk", inni z kolei korzystają z lata w mieście bądź odwiedzają festiwale muzyczne czy koncerty. Stacje telewizyjne również dwoją się i troją, by organizować podobne imprezy dla swoich widzów i tym sposobem dzięki telewizji Polsat w Mrągowie odbył się Festiwal Weselnych Przebojów, na którym nie zabrakło gwiazd.

Zobacz wideo Natasza Urbańska poznała Beatę Kozidrak w przebraniu Słońca

Nastrój weselny, strój pogrzebowy. Strój Iwony Pavlović był do przewidzenia. Kasprzyk jak Czerwony Kapturek

Na imprezie pojawiła się Iwona Pavlović, która chętnie posyłała uśmiechy ze ścianki. W końcu nastrój weselny, prawda? Wiele by na to wskazywało, gdyby nie... dość pogrzebowa stylizacja "Czarnej Mamby". Tancerka pojawiła się w sukience z dekoltem w serek (oczywiście czarnej), która okraszona była czarną koronkową... no cóż, firanką. Kobieta z taką charyzmą i osobowością mogła się bardziej postarać, bo ta kreacja ani trochę nie oddawała jej charakteru!

Pavlović na evencie fot. AKPA

Ewa Kasprzyk, która podobnie jak Iwona Pavlović jest jurorką w "Tańcu z gwiazdami" z kolei postawiła na intensywną czerwień. No, co prawda jest to bardziej weselny kolor, o tyle sukienka była taka trochę, chciałoby się rzec... plażowa. Ewa Kasprzyk prezentowała się ładnie, ale nie udało się nie odnieść wrażenia, że wyglądała trochę jak Czerwony Kapturek. Bez kaptura.

Kasprzyk na evencie fot. AKPA

Natasza Urbańska jak supergwiazda z zagranicy. Miała aż dwie kreacje

Natasza Urbańska z kolei prezentowała się jak piosenkarka na miarę Beyonce. Pojawiła się w aż dwóch kreacjach i obie były strzałem w dziesiątkę. Naprawdę, nie ma do czego się przyczepić. Pierwsza ze stylizacji składała się z czarnych, rozszerzanych, długich spodni z modnymi wycięciami i czarnego topu z aksamitu, który miał sporej wielkości dekolt i całkowicie zabudowane rękawy (dające efekt "rękawiczek") i srebrne zdobienie. Natasza dobrała do całości czarne, mocarne buty na wysokim obcasie i sporą, błyszczącą na srebrzysto biżuterię na szyję i uszy.

Urbańska na evencie fot. AKPA

Druga kreacja była jeszcze bardziej spektakularna. Natasza założyła czarną balową suknię, na której niczego nie zabrakło. Błyszczący materiał, lekki dekolt, ozdoby i do tego wszystkiego rękawiczki oraz naturalny makijaż i fryzura a'la Ariana Grande. Jeśli jesteście ciekawi tej kreacji, koniecznie zajrzyjcie do naszej galerii na górze strony!