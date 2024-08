Magda Gessler dała się poznać jako bardzo efektywna restauratorka, która w telewizyjnym hicie "Kuchenne rewolucje" jest postrachem zgłaszających się do programu osób. Tam ma za zadanie zmienić lokal tak, by zamiast strat zaczął przynosić zyski. Najczęściej metamorfozę przechodzi nie tylko menu, ale również wystrój. Oprócz charakterystycznego "rzucania talerzami" Magdę Gessler mogliśmy przez lata oglądać jako kobietę pewną siebie, swojej artystycznej wizji, odrobinę większą, w kolorowych ubraniach i z burzą blond loków na głowie. Prawdziwy wirtuoz kuchni, kolorowy ptak.

Magda Gessler przeszła prawdziwą metamorfozę. Tylko spójrzcie na tę figurę i włosy!

Ostatnimi czasy Magda Gessler sporo schudła, o czym wielokrotnie mówiła w wywiadach. Parę dni temu jednak wstawiła zdjęcie z zamku w Irlandii (a przynajmniej można tak wnioskować po hashtagach, jakie zamieściła w opisie), na którym wygląda zdecydowanie szczuplej. Dodatkowo ma znacznie prostsze niż zwykle włosy. To, co jednak pozostało niezmienne to kolorowe ubrania i dodatki, w tym ogromne, przysłaniające pół twarzy okulary przeciwsłoneczne. Fanom zdaje się Gessler podoba się w nowym wydaniu, a przynajmniej tak można stwierdzić po komentarzach. "Piękna jak zawsze kolorowa jak ptak, który obdarzony jest pięknem umysłu", "Cudowna" - pisali.

Magda Gessler schudła kolejne dziesięć kilogramów. Jej sekret jest dziecinnie prosty

Magda Gessler od kilku lat prezentuje odmienioną sylwetkę. Okazuje się, że jakiś czas temu restauratorce udało się znów sporo schudnąć i to bez katorżniczej diety. "Nakazy i zakazy nie działają dobrze. Najważniejszy jest spokój, zaufanie sobie i zachowanie równowagi" - stwierdziła w rozmowie z se.pl. Gospodyni "Kuchennych rewolucji" ujawnia, że na jej talerzu lądują najczęściej warzywa w dużej ilości, szczególnie pomidory i pieczone ziemniaki, a także ryby. Cały sekret tkwi w tym, że Gessler stara się jeść o tych samych porach i sięga po mniejsze porcje. "Mój sposób na dietę cud to intensywna praca. Ciągle jestem w biegu, ale jednocześnie staram się nie zapominać o regularności w jedzeniu. Z tym że jem mniejsze porcje. To żadne odkrycie, ale działa!" - podsumowała wówczas. Myślicie, że obecnie też stosuje te triki?