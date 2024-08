Roksana Węgiel bez wątpienia jest jedną z popularniejszych artystek młodego pokolenia. Swoje muzyczne poczynania rozpoczęła występem w popularnym programie "The Voice Kids", następnie pojechała reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior. Po tych wydarzeniach jej kariera nabrała zawrotnego tempa i poszybowała prosto w górę. Zainteresowaniem cieszą się nie tylko jej piosenki, ale i życie prywatne. Młoda wokalistka związana jest z o osiem lat starszym producentem muzycznym Kevinem Mglejem. Ostatnio ukochany podarował jej piękny prezent, o czym od razu poinformowała fanów.

Roksana Węgiel pochwaliła się romantycznym prezentem od Kevina Mgleja. Spójrzcie na podpis

Kilka miesięcy temu media obiegła informacja o tym, że Roksana Węgiel i Kevin Mglej są już po ślubie kościelnym. Piosenkarka nigdy nie potwierdziła tych doniesień, jednak wielokrotnie zdarzyło jej się nazywać publicznie Kevina mężem. Według najnowszych ustaleń zakochani jeszcze w tym miesiącu mają stanąć przed ołtarzem i powiedzieć sobie sakramentalne 'tak'. Nie jest tajemnicą, że Roksana Węgiel prężnie działa w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie. To właśnie tam dość często uchyla rąbka tajemnicy i pokazuje chwile spędzone wspólnie z ukochanym. Tym razem piosenkarka postanowiła pochwalić się prezentem, jaki otrzymała od partnera. Okazuje się, że Kevin Mglej postanowił ją obdarować świeżym bukietem pięknych polnych kwiatów. Warto również zwrócić uwagę na podpis, jaki zamieściła pod postem. "Polne kwiaty od męża" - napisała wyraźnie uradowana. Opisywany kadr możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Takie prezenty dają sobie Węgiel i Mglej. Jest "pompa"?

Polne kwiaty to niejedyny nieoczywisty prezent od Mgleja, jakim pochwaliła się Roxie. Jak się okazuje, para uwielbia niebanalne prezenty, o czym piosenkarka mówiła rok temu w wywiadzie dla "Co za tydzień!" przy okazji Walentynek. "Nasze prezenty przybierają inną niż materialną formę. W tym roku planuję nagrać mu piosenkę, ale cii, bo może jeszcze nie pokazałam. A Kevin... znając jego zamiłowanie do poezji, to pewnie mi coś napisze" - wyjawiła wówczas Węgiel.