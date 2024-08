Agnieszka Radwańska to do dziś jedna z najbardziej uznanych na świecie tenisistek. Emerytowana sportowczyni ma na koncie wiele sukcesów. Była między innymi finalistką Wimbledonu. Kobieta od 2018 roku nie zajmuje się już graniem w turniejach. Pomimo tego, sport wciąż gra ważną rolę w jej życiu. Radwańska oddała się także życiu rodzinnemu. Od pewnego czasu skupia się na wykończeniu domu. Pokazała na Instagramie, jak wygląda jej ogromny ogród.

Zobacz wideo Agnieszka Radwańska pokazała ogród. Co się w nim znajduje?

Agnieszka Radwańska pokazała ogród. Co w nim znajdziemy?

Już jakiś czas temu Agnieszka Radwańska ujawniła, że wraz z mężem Dawidem Celtem budują wymarzony dom. Opowiadała o tym między innymi w programie "Dzień dobry TVN". Podkreślała, że było to jej marzenie. - Mieszkałam w różnych mieszkaniach, wynajmowałam różne domy na turniejach, więc miałam mnóstwo inspiracji, by stworzyć taki właśnie dom. Nie mogę się doczekać - mówiła w śniadaniówce była tenisistka. Obok posiadłości znajduje się ogromny ogród. Nie da się ukryć, że jest sporych rozmiarów. Dominuje w nim zieleń. Oprócz trawy rośnie w nim wiele drzew. Znajdziemy tam również kilka wysepek, na których posadzono inne niewielkie rośliny. W oddali widać mały plac zabaw, zapewne zrobiony z myślą o synu Radwańskiej i Celta. Jakub niedawno skończył cztery lata. Jak oceniacie ogród byłej tenisistki? Więcej kadrów z ogrodu Agnieszki Radwańskiej znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Agnieszka Radwańska jakiś czas temu pokazała urywki z domu. Nie każdy był zachwycony

Agnieszka Radwańska przez długi czas wykańczała dom, w którym obecnie mieszka z rodziną. Pokazywała fanom cały proces. Jakiś czas temu wrzuciła do sieci fotografię, na której były ściany i podłogi pokryte marmurem. Fani nie docenili tego stylu. "Za duży przepych, jak dla mnie, za dużo marmuru", "Też jestem tego zdania, ale większość to na pokaz", "Wygląda super, chociaż ja preferuję mniej marmuru", "Ja też. Nie lubię cygańskich klimatów, a tu niestety taki jest, ale kto co lubi" - podkreślali internauci. Nie zabrakło jednak również zachwyconych, a wśród nich był m.in. Qczaj. "Mariaan, tu jest jakby luksusowo. Omg! Jak pięknie!" - przedstawił swoją opinię.