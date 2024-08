Agata i Piotr Rubikowie w zeszłym roku podjęli ważną życiową decyzję. Razem z całą rodziną zdecydowali się na przeprowadzkę za ocean. Porzucili dotychczasowe życie i wyprowadzili się z willi na warszawskim Wilanowie. Swoją teraźniejszość zaczęli budować w Stanach Zjednoczonych, a dokładnie w Miami. Żona muzyka rzetelnie relacjonowała cały proces przeprowadzki w sieci. Teraz możemy natomiast zobaczyć, na jej profilu, jak wygląda ich codzienność za granicą. Okazuje się, że córki pary już rozpoczęły naukę w szkole. To wywołało lawinę komentarzy i oburzyło co poniektórych internautów.

REKLAMA

Zobacz wideo Rubikowie w Polsce. Nie mieszkają jednak w swoim domu

Agata Rubik obwieściła nowy rok szkolny córek

Jakiś czas temu Agata i Piotr Rubikowie razem z córkami zawitali do Polski. W tym czasie wybrali się na koncert Taylor Swift i spotkali się z najbliższymi, a przede wszystkim zajęli się również finalizacją sprzedaży warszawskiej nieruchomości. Zaraz po powrocie na Florydę Agata Rubik już zrelacjonowała, że jej córki 15 sierpnia wybrały się do szkoły. Celebrytka zamieściła zdjęcie, na którym możemy zobaczyć, jak w objęciach pozuje z pociechami. "First day of school! [ang. Pierwszy dzień szkoły - przyp. red.]" - napisała pod postem. To spotkało się nie tylko z falą komplementów, ale i krytyki. Zdjęcie Agaty Rubik z córkami, które wywołało kontrowersje, możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Córki Agaty Rubik poszły już do szkoły. Internauci sceptyczni

Pod postem Agaty Rubik wylała się dosłownie lawina reakcji. Internauci nie czekali i w mgnieniu oka ruszyli do komentowania. Podzielili się na dwa obozy. Jedni nie szczędzili miłych słów i wyrazili masę zachwytu. "Agatko z Helenki rośnie Ci młoda konkurencja" - napisała jedna z internautek. "Boże jakie piękne kobiety! Na serio" - dodała kolejna. Drudzy natomiast dopytywali, dlaczego Helena i Alicja tak wcześnie wyruszyły do szkoły. Nie obyło się bez uszczypliwości. "Ojej! Tak krótsze wakacje? Ile trwają?" - dopytywała jedna z internautek. Celebrytka nie pozostawiła jej bez odpowiedzi. "Tyle samo. Szybciej skończyliśmy, więc szybciej zaczynamy" - odparła. Kolejna z internautek poszła o krok dalej. "Biedne dzieci" - napisała pod postem. Tego Agata Rubik również nie pozostawiła bez komentarza. "Bardzo biedne" - odparła sarkastycznie. ZOBACZ TEŻ: Trzy pokolenia na jednym zdjęciu. Rubikowie świętują ważną okazję. "Genów nie oszukasz".