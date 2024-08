Polskie góry uwielbia wiele gwiazd. Szczególnie w sezonie zimowym. Są też i tacy, którzy bywają na górskich szlakach o każdej porze roku. Często odwiedza je Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka, a także Andrzej Piaseczny, który otwarcie mówi w mediach, że mieszka na terenie górskiej wsi z partnerem i mamą. W jego domu nie brakuje przestrzeni na pracę artystyczną, o czym zaraz się przekonacie.

Andrzej Piaseczny i jego górska posiadłość. Spójrzcie na pokój do tworzenia muzyki

- Mieszkam w małej społeczności, tam nie da się postawić muru, za którym nic nie widać. Chodzimy na zakupy, jesteśmy widoczni, mojego partnera się rozpoznaje i to nie wywołuje emocji - mówił swego czasu wokalista w rozmowie z "Wprost". Mimo tego woli spędzać czas w górach niż w centralnej części Polski. Ma na co dzień kontakt z naturą, spokojem i może podziwiać nieziemskie widoki prosto ze swojego domu. To wszystko możliwe dzięki temu, że postawił na duże, panoramiczne okna. Bez wątpienia jednym z ciekawszych miejsc w domu wokalisty jest salon z dużym oknem i wyjściem na taras. W nim muzyk stworzył przestrzeń do grania i prób. Nie brakuje bowiem w tym zakątku perkusji, gitar i klawiszy. Piaseczny zaprasza tam swoją ekipę, co możemy zauważyć w jednym z postów. W lokalizacji wpisu podał Góry Świętokrzyskie, w których się zakochał.

Andrzej Piaseczny w domu oddaje się nie tylko muzyce. Dba też o ogród

Dookoła posiadłości muzyka znajduje się sporo zieleni, o której regularnie pamięta. Na jego Instagramie nie brakowało kadrów, gdzie sam Piaseczny zajmował się ogrodem. Wybór domu w górskiej wsi był jak najbardziej świadomy - artysta pragnął wyciszenia i pewnego rodzaju ucieczki od medialnego życia. W tej przestrzeni odpoczywa razem z partnerem i ukochaną mamą, z którą zapozował na tle różowego domu - to zdjęcie zobaczycie w naszej galerii na górze strony. Możemy ponadto zauważyć, że w samym domu, jak i dookoła niego nie brakuje przestrzeni. Takiej posesji można tylko pozazdrościć! Co o niej sądzicie?