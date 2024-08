Anna Mucha zyskała największą popularność dzięki roli w "M jak miłość" - wciela się tam w Magdę Marszałek. Gwiazda zawodowo nie próżnuje i pojawiła się jeszcze w takich produkcjach jak: "Koniec świata, czyli kogel-mogel 4" czy też "Ptibull. Nowe porządki". Telewizyjna popularność przysporzyła jej także fanów w sieci. I to właśnie w social mediach podzieliła się "dramatyczną" historią z wakacji. Udała się do Francji z rodziną i to tam doszło do sytuacji, którą opisała.

REKLAMA

Zobacz wideo "Dramat" Anny Muchy na wakacjach

Anna Mucha w "dramatycznej" sytuacji. Dzieci ją zostawiły

Anna Mucha nadaje z wakacji. Okazuje się, że tym razem wybrała się wraz z rodziną samochodem do Francji. Ma to dla niej spore zalety - szczególnie w kwestii przewozu bagażu. Aktorka postanowiła opowiedzieć o sytuacji związanej z francuskimi bazarkami. "Niestety, wszędzie tutaj są targi staroci i różnego rodzaju pyszne i wspaniałe rzeczy. Co to będzie, co to będzie? Anna Mucha przeżywa dramat na wakacjach!" - opisywała sytuację. Udało jej się znaleźć broszkę, która niezwykle się jej spodobała. Odmienne zdanie miały jej dzieci.

Sytuacja jest gorzej niż fatalna. Tak, mam nową broszkę. Moje dzieci poszły już, już mnie przeklęły i po prostu poszły usiąść w knajpie, więc one sobie siedzą na lodach, a ja chodzę i buszuję po bazarkach

- opowiadała. Zaznaczyła również, że bazarki we Francji znacznie różnią się od tych w Polsce. Później zażartowała również na InstaStories. Dodała zdjęcie wypatrzonej broszki i zadała obserwatorom żartobliwe pytanie: "Co wybrać. Broszkę czy dzieci?". W naszej galerii na górze strony zobaczycie, o jaką broszkę chodzi aktorce.

Internautki zażartowały z sytuacji. Anna Mucha wczuła się w żart

Niedługo później Anna Mucha opublikowała zdjęcie, na którym pokazała się w kapeluszu i z broszką przypiętą do koszuli. Napisała wprost: "No i broszka została". Jedna z internautek w żartobliwym tonie postanowiła zapytać o pociechy aktorki: "A co z dziećmi?" i dodała kilka rozbawionych emotek. "Jezu! Dzieci! Kochanie! Zawracaj!" - odpowiedziała gwiazda "M jak miłość".