Roksana Węgiel z każdym rokiem coraz bardziej rozwija swoją karierę. Niezmiennie pracuje nad muzyką, ostatnio widzieliśmy ją w "Tańcu z gwiazdami" (zdjęcia z tego okresu znajdziecie w naszej galerii na górze strony) i na pewno nie może narzekać na brak zainteresowania ze strony wielkich marek. Nad wieloma sprawami czuwa jej ukochany Kevin Mglej, który od dawna wspiera karierę Węgiel. Wokalistka zrealizowała między innymi kampanię dla sieci z bielizną oraz biżuterią. Jeden z internautów postanowił poruszyć z nią kwestię nieco innej ścieżki kariery, niż ta, którą gwiazda podąża obecnie. Sama zainteresowana raczej nie była zadowolona ze wspomnianego komentarza.

Zobacz wideo Węgiel szczerze o Fagacie. Co sądzi o jej treściach?

Roksana Węgiel wstawiła nagranie na TikToka. Została wywołana do tablicy

Artystka postanowiła w najnowszym filmiku zareklamować swój merch. I to tanecznym krokiem. Poruszała się do utworu White'a 2115 oraz Maty. W komentarzach nie brakuje zachwytu nad wokalistką. "Ten Kevin jest serio szczęściarzem", "Moim zdaniem najpiękniejsza polska piosenkarka", "Mówcie, co chcecie, ale Roxi jest piękna", "Jesteś cudowna" - czytamy w komentarzach. Jeden z odważniejszych fanów zasugerował wokalistce przejście na nieco inną platformę. "Daję jeden rok i będzie OF [OnlyFans - przyp. red.]". Co na to Węgiel?

Możesz pomarzyć

- oznajmiła, dodają rozbawioną emotkę. Zaskoczeni?

