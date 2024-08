Dorota Stalińska bez wątpienia jest jedną z bardziej rozpoznawalnych polskich aktorek. Wystąpiła w kultowych filmach, pojawiła się m.in. w "Człowieku z marmuru", "Seksmisji" czy "07 zgłoś się". Później jej kariera nabrała zawrotnego tempa. Natomiast ostatnio mieliśmy okazję zobaczyć ją w filmach takich jak: "Uwierz w Mikołaja" czy "Baby Boom, czyli Kogel Mogel 5". Choć o jej poczynaniach aktorskich można się rozpisywać, to o życiu prywatnym Dorota Stalińska nie mówi zbyt wiele. Wiadomo jednak, że zmierzyła się z pewnym trudnym doświadczeniem.

REKLAMA

Zobacz wideo Justyna Gradek wspomina nieudane małżeństwo. Zawiódł ją nie tylko mąż

Dorota Stalińska i Krzysztof Kołbasiuk kochali się na zabój. Małżeństwo nie przetrwało próby czasu

Mając 19 lat, Dorota Stalińska dostała się na Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Już na samym wstępnie poznała tam Krzysztofa Kołbasiuka, który niemalże od razu wpadł jej w oko. Między artystami szybko nawiązała się wspólna nić porozumienia. Jakiś czas później oficjalnie zostali parą, a jeszcze przed obroną dyplomów stanęli na ślubnym kobiercu i powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Po szkole obydwoje ciężko pracowali nad rozwojem kariery. Ona zadebiutowała wówczas w "Człowieku z marmuru", natomiast on otrzymał angaż w "Daleko od noszy". Nie jest tajemnicą, że to właśnie ta rola przyniosła mu największą rozpoznawalność. Nieco później aktor dostał propozycję, by wystąpić w serialu "Dom". Na planie poznał Jolantę Żółkowską. Aktorzy grali parę, ale uczucie między nimi przeniosło się poza plan filmowy. Dodatkowo w tym samym momencie związek Krzysztofa Kołbasiuka z Dorotą Stalińską przechodził poważny kryzys. Małżeństwo zakończyło się rozwodem. Aktor związał się z Jolantą Żółkowską i doczekał się z nią syna. Zdjęcia Doroty Stalińskiej możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Dorota Stalińska oschle o związku. "Lepiej żyć z godnością samemu niż z drugą osobą bez godności"

Po rozwodzie Dorota Stalińska postanowiła żyć samodzielnie. Po śmierci ukochanej matki zrezygnowała z pracy w teatrze i postawiła na film. O życiu prywatnym aktorki zrobiło się cicho, ona sama nie mówiła o nim zbyt wiele. Nie wchodziła też w nowe związki, a nawet jeśli tak, to utrzymywała to w tajemnicy. "Lepiej żyć z godnością samemu niż z drugą osobą bez godności, w zakłamanym związku, kiedy ludzie się drażnią, obwiniają i nienawidzą" - powiedziała w wywiadzie dla "Dziennika Zachodniego". Co ciekawe, aktorka w 1989 roku doczekała się syna. Nigdy jednak nie wyjawiła, kto jest jego ojcem. "Paweł jest cudownie poczętym dzieckiem miłości. Nie wymyśliłam sobie ani nie zaplanowałam samodzielnego macierzyństwa. Tak wyszło. Sama przeszłam przez okres ciąży. Sama zawiozłam się do szpitala, żeby urodzić Pawła, a on nigdy nie był tak bliski śmierci, jak wtedy" - mówiła podczas rozmowy z magazynem "Viva!". ZOBACZ TEŻ: Jan Englert wyznał prawdę na temat swojego pierwszego małżeństwa. Nigdy wcześniej o tym nie mówił.