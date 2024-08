Marta Manowska od lat współpracuje z Telewizją Polską, dzięki czemu zyskała sporą popularność. Większość widzów kojarzy ją przede wszystkim jako prowadzącą formatów, takich jak "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". Już niedługo ponownie zobaczymy ją w "The Voice Senior". Dziennikarka niewiele mówi o życiu prywatnym. Dodała zdjęcie z mężczyzną i się zaczęło.

Marta Manowska z mężczyzną u boku. Fani już pędzą z gratulacjami

Prezenterka pomimo popularności, prywatnie pozostaje raczej skrytą osobą. Nie komentuje medialnych doniesień na temat jej potencjalnych związków. Od jakiegoś czasu Manowska pokazuje się u boku mężczyzny, przez co internauci już węszą pomiędzy nimi romantyczną relację. Niedawno dziennikarka oddawała się podróżom, a u jej boku możemy na najnowszym zdjęciu zobaczyć Daniela Wiśniowskiego, którego mogliśmy poznać w programie "Wyspa przetrwania". Ujęcie znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Według plotek, które krążą w kuluarach, para miała poznać się na ślubie Marty Paszkin i Pawła Bodziannego - uczestników siódmej edycji programu "Rolnik szuka żony". Czy to właśnie on skradł serce Marty Manowskiej? Fani są już pewni, że prezenterka jest w związku - pogratulowali jej w komentarzach. "Bardzo pasujecie do siebie", "Ale piękna z was para! Życzę wam dużo miłości i dobra w waszych serca", "Życzę samych cudowności i szczęścia", "Gratulacje dla was obojga" - czytamy pod postem.

Już wiadomo, kto poprowadzi "The Voice Senior" wraz z Martą Manowską

Marta Manowska jest jedną z niewielu osób, które zachowały swoje posady po roszadach w Telewizji Polskiej. Dziennikarka nadal będzie jedną z prowadzących "The Voice Senior". Nie zobaczymy już u jej boku Rafała Brzozowskiego - to już pewne. Wiadomo, kto go zastąpi. Na instagramowym profilu "Pytania na śniadanie" potwierdzono, że będzie to Robert Stockinger. "Liczę na to, że jako prowadzący 'The Voice Senior' od naszych seniorów też będę miał okazję wiele się nauczyć. Nie mogę się doczekać spotkania z nimi na planie programu. Do zobaczenia" - stwierdził na nagraniu, które opublikowano w mediach społecznościowych.