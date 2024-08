W latach 90. Katarzyna Nosowska była w związku z perkusistą Adamem Krajewskim. Ich miłość nie przetrwała próby czasu, ale doczekali się syna Mikołaja. "Dla mnie ciąża była jak jakaś dawka mocy, nagle wszystkie luki, które we mnie były, obawy, nieśmiałość, lęki - wszystko zostało zapełnione" - wspominała Nosowska w jednym z wywiadów. Wokalistka bardzo chroniła prywatności swojej rodziny. Jej syn postanowił jednak wkroczył do świata show-biznesu. Obecnie 28-letni Mikołaj prowadzi z mamą podcast pt. "Bliskoznaczni". Czasami udziela także wywiadów. W ostatniej rozmowie otworzył się na trudne tematy.

Syn Katarzyny Nosowskiej o uzależnieniu. "Nie chcę robić z tego sensacji"

Ostatnio Mikołaj Krajewski udzielił wywiadu dla portalu Plejada. Dziennikarz Michał Misiorek zapytał go o to, czy nie boi się mówić otwarcie o uzależnieniu, terapii oraz stanach lękowych. "Nie. Czasem ludzie zastanawiają się, po co tak się uzewnętrzniam. A ja uważam, że poruszając pewne kwestie, które już przepracowałem lub nad którymi aktualnie pracuję, dokładam cegiełkę do tego, żeby nie były one tabu. Bo przecież nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Wiele osób na całym świecie walczy z nałogami" - powiedział. Mikołaj Krajewski dodał, że celowo nie mówi, od czego był uzależniony. "Nie chcę robić z tego sensacji. Nie zależy mi na generowaniu krzykliwych nagłówków. W gruncie rzeczy to nie jest problem substancji, tylko emocji" - wyznał w rozmowie. Chcecie zobaczyć kadr z podcastu Nosowskiej i jej syna? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Syn Katarzyny Nosowskiej ciągle pracuje nad problemami. "Plus jest taki..."

W dalszej części wywiadu Mikołaj Krajewski został zapytany o to, czy udało mu się skutecznie "rozprawić z nałogiem". Syn Nosowskiej zaznaczył, że przekonanie, iż problem można raz na zawsze pokonać, jest zgubne. "Nie mogę więc powiedzieć, że poradziłem sobie już ze wszystkimi problemami i że w pełni wyszedłem z nałogu. Ciągle nad tym pracuję i będę robił to do końca życia. Ale plus jest taki, że jestem tego świadom i nie boję się już tej pracy" - dodał w wywiadzie dla Plejady. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Nosowska podsumowała byłych partnerów. "Wszystkich było pięciu i mieli rodzaj deficytu"

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.