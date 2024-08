Błogi relaks Magdaleny Ogórek. Pokazała zdjęcie w bikini. Ale forma

Magdalena Ogórek przez wiele lat była twarzą Telewizji Polskiej. Wszystko zmieniło się po jesiennych wyborach i wielkich zmianach w mediach publicznych. Chociaż prezenterka mogła liczyć na inne oferty pracy, to postanowiła odpocząć od anteny. Nie skusiła jej nawet propozycja od TV Republika. "Bardzo miło podziękowałam za złożoną propozycję. Kolegom i koleżankom życzę powodzenia i trzymam kciuki" - pisała Ogórek w mediach społecznościowych. Obecnie była prezenterka TVP pracuje nad swoją książką, ale nie zapomina o odpoczynku.

Magdalena Ogórek podjęła decyzję i wsiadła w samochód. "Pojechałam przed siebie"

Na instagramowym profilu Magdaleny Ogórek pojawiła się obszerna relacja z jej wyjazdu. "Wsiadłam rano w samochód i pojechałam przed siebie" - pisała. Prezenterka postanowiła odkryć uroki Dolnego Śląska i zrelaksować się w pięknym pensjonacie. "Odpoczywam. (...) To było najlepsze, co mogłam zrobić. Bez makijażu, bez filtra, zupełnie nie-Insta" - czytaliśmy w opisie zdjęcia, na którym Magdalena Ogórek wylegiwała się na leżaku. Była gwiazda TVP opublikowała także fotografię w stroju kąpielowym. Wykonała ją z samego rana, ponieważ już o 7:30 wyruszyła na basen. Trzeba przyznać, że Magdalena Ogórek może pochwalić się nienaganną sylwetką. Sami to oceńcie, zaglądając do galerii na górze strony, gdzie znajdziecie omawianą fotografię.

Magdalena Ogórek miała powody do radości. Nie kryła poruszenia

Nie tak dawno Magdalena Ogórek podzieliła się z obserwatorami radosną informacją. Jej córka zdała maturę i uzyskała dobry wynik. "Nie ukrywam: łzy w oczach, taka jestem dumna. Z siebie dziś trochę też, że dom i córka zawsze były na pierwszym miejscu, a praca na drugim. Gratuluję maturzystom i ich rodzicom" - napisała w relacji na Instagramie. Portal Plejada skontaktował się z Ogórek. Udzieliła więcej informacji na temat sukcesu córki. "Wszystko się fantastycznie udało, wręcz się wzruszyłam. Łzy szczęścia, kiedy córka otrzymuje takie wyniki i ogromna radość" - przekazała.