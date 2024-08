Metamorfozy zębów Ibisza i Piasecznego. Ekspertka wzięła je pod lupę

Gwiazdy show-biznesu doskonale wiedzą, że ich wizerunek jest niezwykle ważny i jest ich wizytówką. Nic więc dziwnego, że dbają także o swoje śnieżnobiałe uśmiechy. Na przestrzeni lat mogliśmy dostrzec metamorfozy zębów chociażby Krzysztofa Ibisza i Andrzeja Piasecznego. Czy jednak każda metamorfoza jest udana? A może ktoś przesadził z poziomem bieli uzębienia? O opinię poprosiliśmy ekspertkę.

Ekspertka wzięła pod lupę metamorfozy zębów celebrytów

Małgorzata Majewska-Paradowska to doktor nauk medycznych i ekspertka stomatologii estetycznej. Ma już na koncie tysiące udanych metamorfoz uśmiechu. W rozmowie z Plotkiem wyznała, że to, w jakim kierunku idzie przemiana, zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta. - Obserwując moją codzienną pracę jako lekarz stomatolog, zauważyłam, że pacjenci coraz częściej decydują się na odważniejsze metamorfozy swojego uśmiechu, wybierając zęby w coraz jaśniejszych odcieniach. Takie przemiany są niezwykle spektakularne, radosne i przyciągają uwagę. Warto zauważyć, że ten trend przybył do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie śnieżnobiałe uśmiechy były popularne już 15-20 lat temu - podkreśliła ekspertka. Przykłady metamorfoz uzębienia celebrytów znajdziesz w galerii na górze strony.

Ibisz i Piaseczny przesadzili ze śnieżnobiałymi zębami? Ekspertka: To kwestia bardzo subiektywna

Czy jednak Andrzej Piaseczny i Krzysztof Ibisz przesadzili ze swoją metamorfozą? Doktor Majewska-Paradowska nie daje tu jednoznacznej odpowiedzi. - Chciałabym podkreślić, że piękno uśmiechu jest kwestią bardzo subiektywną. To, co dla jednej osoby wydawać się będzie zbyt białe, dla innej będzie uosobieniem estetycznego ideału. (...) Każdy pacjent, w tym także osoby publiczne, ma prawo do wyrażania siebie poprzez swój uśmiech, a celem lekarza dentysty jest wspieranie ich w osiągnięciu tego celu w sposób bezpieczny i zdrowy - dodała doktor Majewska-Paradowska.

Udana metamorfoza uśmiechu? Specjalistka zwraca uwagę na kilka aspektów

Zapytaliśmy doktor Majewską-Paradowską także o to, co jej zdaniem jest udaną metamorfozą uzębienia. Zwróciła uwagę na kilka aspektów. - Ważne jest, aby nowe zęby harmonizowały z twarzą, były odpowiednio widoczne podczas uśmiechu, a ich wielkość była proporcjonalna do kształtu twarzy. Kolor zębów powinien być dostosowany do oczekiwań pacjenta, ale należy pamiętać, że jego odbiór jest względny. U osób z ciemniejszą karnacją ten sam odcień zębów może wydawać się jaśniejszy niż u osób o jaśniejszej cerze. Doskonałym przykładem jest fakt, że osoby o ciemniejszej skórze często mają zęby, które wydają się bardzo jasne z powodu silnego kontrastu między skórą, a kolorem zębów - podkreśliła dentystka. Małgorzata Majewska-Paradowska dodała, że kluczowe jest, aby efekt końcowy zadowalał pacjenta. - Udana metamorfoza uśmiechu to taka, która nie tylko spełnia oczekiwania estetyczne pacjenta, ale również zapewnia komfort i zdrowie jamy ustnej na lata - stwierdziła.