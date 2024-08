Doda zaskoczona na wakacjach. Co za sceny. Pachut też się postarał!

Doda to bez wątpienia jedna z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek. Z reguły nie gryzie się w język i otwarcie mówi to, co myśli. Piosenkarka od dawna jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych i regularnie zamieszcza coraz to nowsze treści. Dostrzec możemy zarówno te dotyczące kariery zawodowej, jak i życia prywatnego. W jednej z najnowszych relacji piosenkarki dowiedzieliśmy się, że przebywa ona obecnie na wakacjach. Niespodzianka, jaka tam na nią czekała, robi wrażenie. Jedno jest pewne - było bardzo romantycznie i wyjątkowo uroczo.

Doda, Dariusz Pachut, plaża i płatki róż. Tak wokalistka spędza czas wolny

Na instagramowym koncie Dody tym razem zrobiło się naprawdę gorąco. Wokalistka wybrała się na wakacje i pokazała internautom fragmenty swojego wypoczynku. Naszą uwagę zwrócił szczególnie jeden moment. Doda zaprezentowała swoim fanom, jaką niespodziankę przygotował dla niej hotel po tym, jak personel dowiedział się, że jest wokalistką cieszącą się niemałą popularnością. Piosenkarka i jej ukochany zastali na plaży specjalnie przygotowane miejsce utrzymane w bardzo romantycznym stylu. Ścieżkę przyozdobiły urokliwe płatki róż, a na miejscu czekał pokaźny bukiet z tych właśnie kwiatów. Okazuje się, że nie był on jednak podarunkiem od hotelu. O dostarczenie go na miejsce zadbał Pachut.

Doda na plaży w białej stylizacji. Postawiła na romantyczny look i ciężką biżuterię

Na wyjątkową chwilę Doda wybrała białą stylizację. Zdecydowała się na długą, stosunkowo wąską spódnicę z lekkiego materiału. Zestawiła ją z topem w tym samym kolorze o dość skąpym fasonie. Całość mocno podkreśliła sylwetkę Rabczewskiej i doskonale wpisała się w wakacyjny klimat. Kropką nad i okazały się masywne, złote kolczyki i bransoletki. W oczy rzucały się także okulary przeciwsłoneczne, które na jednym ze szkieł miały umieszczone logo Yves Saint Laurent. Gładko zaczesane do tyłu włosy nie odwracały uwagi od całej stylizacji. Więcej zdjęć Dody z wakacji znajduje się w galerii na górze strony.