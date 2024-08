Viki Gabor to z całą pewnością jedna z najpopularniejszych wokalistek młodego pokolenia w Polsce. Popularność zyskała już jakiś czas temu i w mgnieniu oka stała się rozpoznawalna. Piosenkarka nie stroni od odważnych stylizacji i zaczyna coraz bardziej eksperymentować z wizerunkiem. Tym razem naprawdę zaszalała. Zdecydowała się na radykalną zmianę koloru włosów i pożegnanie ciemnych pasm. Metamorfozie Viki Gabor przyjrzał się Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Żugaj o Viki Gabor

Viki Gabor jest blondynką. Jak na tym wyszła?

Na instagramowym koncie Viki Gabor tym razem zrobiło się naprawdę gorąco. Wokalistka pokazała się internautom w zupełnie nowym wydaniu. Zdecydowała się na radykalną zmianę koloru włosów. Piosenkarka ma teraz na głowie słoneczny blond. Całość ocenił Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Viki Gabor zagrała va banque i zdecydowała się na naprawdę duże zmiany. Na jej głowie zagościł bardzo ciepły blond. Aby go wykonać, z pewnością nie obyło się bez dekoloryzacji. Warto podkreślić, że efekt, który widzimy teraz, może jeszcze nie być tym docelowym. Schodzenie z tak ciemnego koloru, jaki poprzednio miała Viki, często wymaga czasu i kilku wizyt na fotelu fryzjerskim

- ocenił. - Przy pierwszym rozjaśnieniu praktycznie zawsze otrzymujemy właśnie mocno ciepłe blondy lub miedziane tony. Jest to jednak z całą pewnością lepsze, niż rozjaśnianie do maksimum za pierwszym razem i kończenie ze spalonymi włosami. Widać, że wokalistka zdecydowała się na skorzystanie z usług naprawdę dobrego stylisty fryzur, który wie, jak zabrać się do rzeczy i kondycję włosów stawia na pierwszym miejscu. Pamiętajmy, że nawet najładniejszy kolor na zniszczonych włosach nigdy nie będzie wyglądał dobrze - stwierdził Michał Musiał, modowy ekspert i stylista fryzur.

Internauci zachwyceni metamorfozą Viki Gabor. Nie szczędzili jej komentarzy.

Pod postem w mgnieniu oka pojawiła się masa polubień i równie wiele komentarzy. "Wow, ale zmiana, prześlicznie" - napisała jedna z instagramerek. "Omg jaka piękna! Śliczne włoski. Mega ci w nich ładnie Viki" - dodała inna. Więcej zdjęć pokazujących włosowe wybory Viki Gabor znajduje się w galerii na górze strony.