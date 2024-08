"Profilerka" to nowy, całkiem obiecujący serial Telewizji Polskiej. Twórcy kryminału zabiorą nas do spokojnego Augustowa, w którym dojdzie do makabrycznych morderstw. Lokalni policjanci nie będą w stanie poradzić sobie z rozpracowaniem spraw. Przyda się pomoc tytułowej profilerki - Julii Wigier. Na premierze serialu pojawiło się kilka znanych gwiazd. Mogliśmy zobaczyć m.in. Annę Korcz i Małgorzatę Zajączkowską. Najwięcej uwagi z pewnością przyciągnął Kamil Nożyński. Aktor wyróżniał się stylizacją na tle innych gości. Co założył? Zdjęcia gwiazd znajdziecie w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Takich kryminałów już dziś nikt nie potrafi robić. A im się udało w brawurowy sposób

Kamil Nożyński na ściance nie rozstawał się z okularami przeciwsłonecznymi. Wzrok przyciąga również koszula

Aktor postanowił nieco zaszaleć z kolorami. Nożyński miał na sobie białe, dopasowane spodnie z czarnym paskiem i wzorzystą koszulę, która była rozpięta na kilka guzików. Rękawy podwinął i odsłonił w ten sposób fragmenty niebieskiego materiału. Na nogi wsunął ciemne mokasyny. Przez większość czasu gwiazdor "Ślepnąc od świateł" miał na sobie ciemne okulary, które z pewnością pomogły zniwelować blask fleszy. Jak wiadomo, Nożyński również ma pojawić się w serialu. Kogo zagra? O tym przekonamy się już niedługo.

Nie tylko Kamil Nożyński. Ze stylizacją zaszalała również Anna Korcz

Aktorkę doskonale znają wszyscy fani serialu "Na Wspólnej". Korcz związana jest z produkcją od ponad dwóch dekad. Tym razem postanowiła wpaść na ściankę do TVP. Trzeba przyznać, że 56-latka nie boi się eksperymentować z różnymi stylami. Wybrała całkiem elegancką, czarną bluzkę z prześwitującymi rękawami. Sporo dzieje się na samym dole. Błyszczące szerokie spodnie i czerwone buty na obcasie bez palców, które miały prawdopodobnie pasować do koloru szminki i paznokci. Do stylizacji Korcz dobrała czarne okulary. Widać, że aktorka bardzo dobrze czuła się na premierze serialu. Przed fotoreporterami pozowała z wyraźnym uśmiechem. Nie zabrakło również zabawnych poz. ZOBACZ TEŻ: Anna Korcz przeżyła koszmarny rozwód. "Łzy i nieprzespane noce". Skutki odczuwa do dziś