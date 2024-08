Magda Gessler jest szczęśliwą i spełnioną restauratorką, artystką-malarką, prezenterką i rzecz jasna - mamą i babcią. Teraz na świat przyszło właśnie drugie dziecko jej syna Tadeusza Müllera.

Zobacz wideo Magda Gessler o darze jasnowidzenia. Mówi o "Kuchennych rewolucjach". "Wiem, kiedy miejsce jest zagracone złą energią"

Tadeusz Müller został ojcem! Pokazał zdjęcie noworodka

Restauratorka jest babcią Neny i Bernarda, czyli dzieci córki Lary, Antka - czyli syna Tadeusza, urodzonego w 2023 roku, a od dziś także Teodora. Taduesz Müller zarówno przy pierwszym, jak i drugim dziecku zdecydował się na pokazanie jego twarzy. W komentarzach posypały się gratulacje. Drugi syn Małgorzaty Downar i Tadeusza Müllera przyszedł na świat w Szpitalu Specjalistycznym Świętej Rodziny w Warszawie, o czym zawiadomił sam dumny tata za pośrednictwem mediów społecznościowych. Jak wynika ze wpisu restauratora, matka dziecka znajduje się w dobrym stanie. Müller nie mógł wyjść z podziwu dla małżonki, a jednocześnie zwrócił uwagę na wyjątkową datę, kiedy chłopiec przyszedł na świat.

Cud narodzin jest najwspanialszym darem, jaki można sobie wyobrazić na urodziny! Na świat przybył Teodor Muller kochani! Mama Małgosia pięknie go urodziła i w moich oczach sięgnęła Olimpu miłości, odwagi, oddania i siły! Potęga teraźniejszości. Taka sytuacja na urodziny i z góry podwójne podziękowania dzisiaj dla was

- czytamy na jego Instagramie.

Magda Gessler na zdjęciu z wnukiem. Nie było końca zachwytów. "Widać wzruszenie na twarzy"

Magda Gessler rok temu, gdy poszła pierwszy raz odwiedzić pierworodnego syna Müllera, nie kryła wzruszenia. Przebieg wizyty skrupulatnie zrelacjonowała na Instagramie. Na opublikowanym w mediach społecznościowych zdjęciu mogliśmy zobaczyć restauratorkę, która siedzi na fotelu, a w ramionach trzyma malucha. Uśmiech nie schodził jej wówczas z twarzy. "Burzliwe lato, genialny scenariusz na najcieplejsze momenty. Najukochańszy wnuczek Antoś w moich ramionach to najcudowniejsze uczucie, kocham" - napisała. Pod udostępnionym postem niemalże od razu pojawiły się liczne reakcje. Fani chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie szczędzili ciepłych słów. Posypały się same komplementy. "Widać wzruszenie na pani twarzy. Gratuluję wnuka" - napisała jedna z internautek. "Przepiękny widok! Szczęśliwa babcia, dużo zdrówka dla maluszka!" - dodała kolejna. "Cudownie, pozdrawiam szczęśliwą babcię" - napisała kolejna. Prawdopodobnie teraz będzie podobnie, a Gessler z pewnością już nie może się doczekać spotkania z kolejnym wnukiem!