Katarzyna Cichopek jest w związku z Maciejem Kurzajewskim. Ich relacja do dziś wzbudza spore zainteresowanie medialne. Wcześniej celebrytka związana była przez kilkanaście lat z Marcinem Hakielem - tancerzem, którego spotkała na planie "Tańca z gwiazdami". Mimo że od rozwodu miną zaraz miną dwa lata, a oboje już ułożyli sobie życia, gwiazda powróciła do trudnego rozstania.

Katarzyna Cichopek o rozwodzie z Marcinem Hakielem. Smutne wspomnienia

Katarzyna Cichopek poznała Marcina Hakiela na planie "Tańca z gwiazdami". W drugiej edycji programu stworzyli zwycięski duet, wygrywając Kryształową Kulę na parkiecie. Po zakończeniu show związali się ze sobą w życiu prywatnym. W 2008 para zdecydowała się na ślub, tworząc, jak się wydawało, niezwykle zgrane małżeństwo, które stroniło od medialnych afer. Dla wielu szokiem było, gdy w marcu 2022 ogłosili rozstanie. W sierpniu byli już oficjalnie rozwiedzeni. Oboje ułożyli sobie już życia. Marcin Hakiel spotyka się z Dominiką, z którą oczekuje dziecka. Katarzyna Cichopek związała się z Maciejem Kurzajewskim. Zdjęcia nowych par znajdziecie w naszej galerii na górze strony. Wydawać by się mogło, że byli małżonkowie przepracowali już rozwód, ale w niedawnym wywiadzie celebrytka powróciła do trudnych wspomnień.

W rozmowie z "Vivą!" gwiazda zaznaczyła, że celowo unikała rozmów o rozwodzie i Hakielu wiedząc, że może to obrócić się przeciwko niej. "To był taki moment, w którym musiałam zrobić krok w tył. Doszłam do wniosku, że cokolwiek bym nie zrobiła, czegokolwiek bym nie powiedziała, odbije się to dwukrotną czkawką. To był efekt kuli śnieżnej. Kiedy leci rozpędzona kula z góry, jedyne, co mogłam zrobić, to zejść ze szlaku i stanąć z boku. Przeczekać, aż wszystko się przetoczy, bo walka z tym nie miała zupełnie żadnego sensu" - wyjawiła podczas wywiadu. Okazuje się, że Cichopek jest już pewna tego, czego chce. Zaznaczyła, że spotkało ją wiele przykrości - nikt nawet nie zapytał, co się faktycznie wydarzyło i co nią kierowało.

Wiem, czego chciałam od życia, co motywowało mnie do wszystkich zmian. To jest moja prawda, w której jestem konsekwentna. Jest mi dobrze. Ale dopiero teraz jest moment, w którym powoli wychodzę do ludzi. Nie ukrywam, że spotkało mnie wiele przykrości. Przykrości ze świata mediów, bo nie spodziewałam się, że to wszystko będzie obrócone totalnie przeciwko mnie. Nie było żadnego głosu, który by zadał pytania: co tą dziewczyną kierowało? Co musiało się wydarzyć? O co w tym wszystkim chodzi? Do tanga trzeba dwojga

- wyznała na łamach "Vivy!".

Marcin Hakiel zapytany o byłą żonę. Reakcja? Wymowna

Nie tylko Katarzyna Cichopek powraca do tematu rozwodu i byłego męża. Reporterka Pudelka zapytała tancerza o byłą żonę, a raczej o to, czy nie męczą go pytania o Cichopek. "Nie, nie jestem zmęczony. Nie, dla mnie to nie jest problem. Jeśli ktoś chce o coś pytać i ja uważam, że jest to w miarę ok, to odpowiadam. (...) Nie podpisałem żadnego zakazu mówienia, nic nie złamałem, żadnego ustalenia. (...) Prawda jest tylko jedna i tyle" - stwierdził. Marcin Hakiel wyjawił, że pozostaje w sporadycznym kontakcie z Cichopek. Mają przecież razem dwójkę dzieci - Adama i Helenę. Zaznaczył, że z byłą żoną nie ma żadnej relacji.