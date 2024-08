Radosław Majdan od 2016 roku jest mężem Małgorzaty Rozenek-Majdan. Para od lat chętnie pokazuje wspólne chwile w mediach społecznościowych. Tym razem wraz z synami udali się na wakacje kamperem. Obecnie podróżują po Włoszech. Przy okazji były piłkarz pochwalił się zdjęciami z ukochaną. W komentarzach burza.

Radosław Majdan dodał zdjęcie z żoną. W komentarzach zawrzało

Małżonkowie doskonale bawią się na włoskim wypoczynku, który na bieżąco relacjonują na Instagramie. Rodzina odwiedziła Wenecję, a ujęcia ze znanego miasta fani mogli zobaczyć na profilach małżonków. Radosław Majdan postanowił opublikować również kilka zdjęć z ukochaną z tego jakże wyjątkowego miejsca. "To wracamy do domu…" - napisał.

Niedawno głośno było o tym, że Małgorzata Rozenek-Majdan prawdopodobnie zdecydowała się na zabiegi medycyny estetycznej, mocno ingerując w wygląd. Celebrytka nie była chętna do odpowiadania na zarzuty. Pod postem Majdana internauci się odpalili i skomentowali to, jak teraz wygląda "Perfekcyjna Pani Domu". Zauważyli spore podobieństwo do byłej żony Majdana - Dody. "A Radzio zmienił żonę?", "Myślałam, że to Doda", "Przemiana najbardziej zbliżona do Dody", "Niepodobna do siebie..." - czytamy w komentarzach. Para najwyraźniej nie przejmuje się docinkami, bo na moment publikacji artykułu, nie zdecydowali się na odpowiedź. Opublikowane przez sportowca zdjęcia znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Małgorzata Rozenek wzruszona gestem Polaków

Celebrytka chętnie pokazywała, jak wyglądał pobyt rodziny w Wenecji. To był ostatni przystanek na ich rodzinnych wakacjach. Okazuje się, że spotkała ich bardzo miła niespodzianka, o której Rozenek-Majdan opowiedziała na InstaStories prosto w kampera. Dostrzegli liścik, który ktoś włożył im za szybę. - Dzisiaj mieliśmy z rana bardzo sympatyczną sytuację, bo dostaliśmy list od jakichś Polaków - zaczął historię mąż influencerki. Gwiazda odczytała wiadomość. "Cześć Małgosiu i Radku, oglądamy! My wybieramy się teraz naszym kamperem do Rzymu. Miłej podróży - Ania z rodziną" - brzmiał list, który wzruszył Rozenek-Majdan. Była prowadząca "Dzień dobry TVN" również życzyła nadawcom szerokiej drogi i przesłała im całusy od całej uśmiechniętej familii.