Ralph Kamiński na dobre rozgościł się na polskiej scenie muzycznej. Jest autorem hitów, takich jak: "Zawsze", "Podobno" oraz "Kosmiczne Energie". Występuje także na największych festiwalach w Polsce. Jego zdjęcie na scenie znajdziecie w galerii na górze strony. Kamiński bardzo lubi swoją pracę. - Moim największym osiągnięciem jest to, że mogę pracować w tym zawodzie, spełniać się jako twórca, artysta - mówił piosenkarz w "Dzień dobry TVN". Jak się okazuje, Ralph Kamiński może pochwalić się znaną rodziną. O wszystkim opowiedział w wywiadach.

Ralph Kamiński jest kuzynem Michała Szpaka. "Płynie w nas muzyczna krew"

Jakiś czas temu Ralph Kamiński wystąpił w programie Kuby Wojewódzkiego i wyjawił, że jest kuzynem Michała Szpaka. - Moja babcia świętej pamięci, Danuta, była siostrą jego dziadka. (...) Z małego bloku, w Jaśle, doszedł do takiej kariery w show-biznesie, bez żadnych znajomości, ciężką pracą i odwagą - mówił w programie. Nie szczędził miłych słów w kierunku swojego kuzyna. - Michał jest wspaniałym artystą, jestem z niego ogromnie dumny, że robi coś swojego, bardzo autorskiego. Występ i duet z takim genialnym performerem, jakim on jest, wokalistą, artystą, to jest czysta przyjemność - opowiadał Ralph Kamiński.

Michał Szpak także odniósł się do informacji na temat pokrewieństwie z wokalistą. - Czy my jesteśmy kuzynami? Wydaje mi się, że tak, łącząc naszych dziadków. Ralpha babcia i mój dziadek byli rodzeństwem, więc jesteśmy kuzynami i jak widać płynie w nas muzyczna krew - powiedział Alicji Resich.

Ralph Kamiński ma znaną kuzynkę. Wystąpiła w "Skazanej"

Michał Szpak nie jest jedynym znanym krewnym Ralpha Kamińskiego. Jak się okazuje, muzyk ma w rodzinie rozpoznawalną aktorkę. - Marta Malikowska, która grała w "Skazanej", to jest moja bardzo daleka kuzynka - przyznał Ralph Kamiński w wywiadzie dla portalu Świat Gwiazd. Aktorka wystąpiła także m.in. w "Chyłce", "Żmijowisku" oraz "Ślepnąc od świateł". Trzeba przyznać, że w rodzinie Kamińskiego gwiazd nie brakuje. ZOBACZ TEŻ: Ralph Kaminski przeszedł metamorfozę. Dawno nie miał takiej fryzury. Zapomnijcie o "grzybku".