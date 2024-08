Adam Małysz to ikona skoków narciarskich. Zdobył cztery medale olimpijskie oraz sześć medali mistrzostw świata. Prywatnie jest mężem Izabeli Małysz. Nie tak dawno świętowali 27. rocznicę powiedzenia sobie sakramentalnego "tak". Z tej okazji postanowili zamówić nowe obrączki. Zakochani doczekali się córki Karoliny, która w 2021 roku stanęła na ślubnym kobiercu. Wśród gości weselnych dostrzeżono Justynę Żyłę z partnerem. Jej obecność nie powinna być dla nikogo zdziwieniem, ponieważ z rodziną Małyszów łączy ją pokrewieństwo.

Adam Małysz jest kuzynem Justyny Żyły. Tak mówił o jej rozstaniu z Piotrem

Do dziś nie wszyscy wiedzą o tym, że była żona Piotra Żyły jest kuzynką Adama Małysza. To oznacza, że przez jakiś czas tworzyli iście sportową rodzinę. Sytuacja skomplikowała się jednak w momencie, gdy Justyna i Piotr Żyłowie postanowili się rozstać i publicznie prali brudy. Małysz był wówczas zasypywany prośbami o komentarz. Stanowczo zareagował. "Nie będę się wypowiadał na temat rodziny, bo Justyna jest moją kuzynką, a Piotr to także osoba mi bliska. Myślę natomiast, że sprawy rodzinne nie miały żadnego wpływu na formę Piotra" - przyznał w rozmowie z "Super Expressem". Chcecie zobaczyć, jak Justyna Żyła i żona Adama Małysza bawiły się jakiś czas temu na rodzinnej imprezie? Zdjęcie z tego wydarzenia znajdziecie w galerii na górze strony.

Adam Małysz o spotkaniach z Justyną Żyłą. "Jestem zabiegany"

Po ślubie córki Adama Małysza, na którym pojawiła się Justyna Żyła z partnerem, sportowiec został zapytany o to, czy było widać między nimi chemię. - Tak było widać. Ale jak jest naprawdę, to ja nie wiem - mówił. Przy okazji wyjawił także szczegóły ich codziennego kontaktu. Jak się okazuje, mimo pokrewieństwa Adam Małysz nie ma czasu na częste spotkania z Justyną Żyłą. - My nie spotykamy się na co dzień. Ja jestem bardzo zabiegany - skwitował sportowiec w wywiadzie dla portalu Jastrząb Post. ZOBACZ TEŻ: Dawno niewidziana Justyna Żyła powróciła i pokazała się w odmienionej odsłonie. Nowa fryzura to początek