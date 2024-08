Marta Manowska od lat jest niekwestionowaną gwiazdą Telewizji Polskiej i nieustannie ma pełne ręce roboty. Prezenterka prowadzi programy takie jak: "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości", które cieszą się niezmienną popularnością i zainteresowaniem wśród widzów. Jak wiadomo, ostatnio dziennikarka przebywała na zasłużonych wakacjach. Właśnie zamieściła w sieci kolejny piękny kadr, na którym zapozowała w samym bikini.

Marta Manowska zapozowała w bikini. Tylko spójrzcie na ten uśmiech!

Marta Manowska aktywnie działa nie tylko w telewizji, ale także i w mediach społecznościowych, a zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej poczynania na bieżąco śledzi 216 tys. użytkowników. Prezenterka chętnie dzieli się z nimi chwilami zarówno z życia zawodowego, jak i prywatnego. Po ostatnich publikacjach, jakie zamieszczała, mogliśmy wnioskować, że wybrała się na wakacje. Razem z grupką znajomych zdecydowali się udać na krótką wycieczkę do słonecznych Włoch, ale jak wiadomo, wszystko, co dobre szybko się kończy. Na jej profilu właśnie pojawiło się kolejne zdjęcie z podróży. Tym razem Marta Manowska zdecydowała się zmieścić kadr prosto z błękitnego morza, a dokładniej z pontonu. Dziennikarka zapozowała na nim w białym kostiumie kąpielowym, odsłaniając płaski i lekko zarysowany brzuch. Włosy rozwiewa jej wiatr, a na twarzy gości promienny i szeroki uśmiech. "Sardynia skradła moje serce. A był to właściwie czterodniowy citybreak. Czas wycisnęliśmy, jak cytrynę. Do ostatniej kropli" - napisała pod postem. Opisywane zdjęcie możecie zobaczyć w naszej galerii w górnej części artykułu.

Marta Manowska dodała zdjęcie z wakacji. Internauci oniemieli

Opublikowany post nie pozostał na długo bez echa w sieci. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Posypały się same miłe słowa, a Marta Manowska otrzymała masę komplementów. "Ślicznie wyglądasz" - napisała jedna z internautek. "Piękny kostium i super się w nim prezentujesz" - dodała kolejna. "Sardynia jest boska! Można się zakochać w tej wyspie" - stwierdziła następna. To są jedynie wybrane reakcje, w rzeczywistości pojawiło się ich o wiele więcej. ZOBACZ TEŻ: Marta Manowska już tego nie ukrywa. Jest szczęśliwe zakochana. Te wpisy nie pozostawiają złudzeń.