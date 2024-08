Sławomir już tak nie wygląda. Przeszedł spektakularną metamorfozę

Sławomir to jeden z najbardziej popularnych piosenkarzy z gatunku disco polo. Klip do jego hitu "Miłość w Zakopanem" zdobył 255 milionów odsłon na YouTubie. Jakiś czas temu Sławomir wyjawił, że udało mu się sporo schudnąć. Namówiła go do tego żona. - Jeśli Sławomir zrzuci 15 kg, to ma kizi-mizi, kiedy chce. Bez marudzenia i bez narzekania - przyznał. Zaczął dbać o żywienie i więcej się ruszać. - Dołożyłem do tego trening bokserski, wróciłem do boksu dwa razy w tygodniu - mówił Sławomir. Muzyk poszedł o krok dalej.

Sławomir ma gęstą brodę. A na głowie czapka z daszkiem

Utrata wagi Sławomira to dopiero początek zmian w jego wizerunku. Muzyk słynął ze swojego charakterystycznego wąsa oraz krótkiej fryzury. Po tym wyglądzie piosenkarza nie ma już żadnego śladu. Sławomir zapuścił gęstą brodę w ciemnym kolorze. Zasłania także włosy i stale nosi czapkę z daszkiem. Zmiany widoczne są gołym okiem, dlatego nic dziwnego, że metamorfoza Sławomira wywołała spore poruszenie w sieci. Chcecie zobaczyć jego zdjęcie, na którym zaprezentował nowy wizerunek? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Przypomnijmy, że nie tak dawno Sławomir został zapytany przez redaktorkę Plotka o to, czy zobaczymy go kiedyś bez wąsa. Padła poważna deklaracja. - Jeżeli zasubskrybujecie kanał Sławomira na YouTube, to zobaczycie to jeszcze w tym roku. Umawiamy się. Możemy się tak umówić, taki challenge. To fajny pomysł - powiedział. Kajra nie była zadowolona z tego pomysłu. - Ja tego nie dźwignę. Ja i tak nie dźwigam jego brody, a co dopiero bez wąsa - mówiła.

Sławomir i Kajra opowiadają o synu. "Chronimy go, jak możemy"

Sławomir i jego ukochana Kajra otworzyli się na temat rodziny w rozmowie z Plotkiem. Wyjawili, czy planują pokazywać swojego ośmioletniego syna w mediach. - Dopóki on sam nie podejmie decyzji, już jako świadomy nastolatek, że będzie chciał wejść do świata publicznego, chronimy go, jak możemy - powiedziała Kajra. Wspomnieli także o pasjach swojej pociechy. - Jego interesują bomby atomowe, fizyka jądrowa. (...) Sport też lubi, pływać lubi. Na razie jest małym dzieckiem i ma się cieszyć dzieciństwem - dodał Sławomir. ZOBACZ TEŻ: Sławomir tak zachował się wobec Kajry. To bolało. "Przykre w opór" [PLOTEK EXCLUSIVE]