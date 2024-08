Natalia Szroeder przez lata związana była z Quebonafide. Para była z dwóch różnych światów, ale to nie przeszkadzało im, by tworzyć szczęśliwy związek. Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się plotki, jakoby relacja piosenkarki i rapera się zakończyła. Ponoć 29-latka zdążyła już znaleźć sobie nowego partnera. To były innej gwiazdy.

Natalia Szroeder zakochana? Jej rzekomy partner to był znanej piosenkarki

W niedawnym wywiadzie, którego Szroeder udzieliła Odecie Moro podczas programu "Onet Rano", gwiazda przyznała, że ostatni czas był dla niej trudny. "Jeżeli nawet wszystko się zgadza i jesteśmy zdrowi, to zawsze sobie człowiek znajdzie jakiś moment do posmucenia się. Ja rzeczywiście po prostu mam jakąś łatwość w tym. Co nie zmienia faktu, że tutaj nie musiałam jakoś bardzo szukać, bo rzeczywiście jakoś ten ostatni rok w ogóle w całości był takim rokiem trudniejszym. Pod wieloma względami. Życie po prostu się działo, życie się dzieje i bywa w tym życiu różnie" - mówiła piosenkarka. Poszlakami w sprawie rozstania Szroeder i Quebo było również to, że raper przestał lajkować zdjęcia ukochanej, a piosenkarka wydała piosenkę "Północ", w której śpiewa o złamanym sercu.

Okazuje się, że Szroeder miała ułożyć sobie już życie u boku innego mężczyzny. Jak twierdzi Świat Gwiazd, Natalia ponownie jest zakochana. Jej wybrankiem serca ma być 40-letni fotograf i reżyser Przemysław Dzienis. Wcześniej był narzeczonym Moniki Brodki.

W środowisku to już tajemnica Poliszynela, że Natka jest teraz z Przemkiem. Nie kryli się z tym, jak kręcili teledysk do piosenki "Upał", którego on jest reżyserem, bo byli wśród swoich, ale znając ich, na zewnątrz na pewno nie będą o tym rozpowiadać na prawo i lewo

- twierdził informator portalu, który jest "osobą z branży muzycznej, która zna oboje artystów".

Quebonafide przyłapany z inną. To już ostateczny dowód?

Niedawno w sieci zawrzało, gdy znany raper miał pojawić się publicznie u boku kobiety - nie była to jednak Natalia Szroeder. Nagranie z Krakowa szybko obiegło internet. Według wielu, towarzyszką Kuby Grabowskiego miała być aktorka - Martyna Byczkowska czyli ekranowa córka Jana Pawła z "1670". "Tak, to ona, widziałem ich na mieście razem" - napisał internauta pod filmikiem. Czy to już ostateczny dowód na to, że Quebo i Natalia nie są już razem? Cała trójka milczy w tej sprawie.