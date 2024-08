W życiu Kuby Wesołowskiego pojawił się chłopak. Dotychczas słynny odtwórca Igora Nowaka z serialu "Na Wspólnej" żył pod jednym dachem z żoną Agnieszką i córką Różą, która urodziła się w 2016 roku. 12 sierpnia ukochana aktora podzieliła się radosną nowiną. Ich rodzina jakiś czas temu właśnie się powiększyła. Dzięki niej wiemy, że szczęśliwi małżonkowie powitali ostatnio na świecie syna. Wiadomo też, jak ich potomek ma na imię i jak wygląda, bo ich zdjęcia pojawiły się właśnie w mediach społecznościowych. "Synku, witaj na świecie! Czekaliśmy na Ciebie zbyt długo. Drodzy Państwo, oto Feliks Wesołowski" - napisała szczęśliwa mama w poście, w którym zdecydowała się też na podziękowania.

REKLAMA

Zobacz wideo Gwiazda "Na Wspólnej" zdradza kulisy serialu

Agnieszka Wesołowska chwali się drugim dzieckiem

Agnieszka Wesołowska przy drugim porodzie mogła liczyć nie tylko na wsparcie znanego męża. "Z całego serca dziękuję mojej kochanej Ani - położnej, która już po raz drugi była z nami w najważniejszej chwili naszego, rodzinnego życia. Aniu, gdyby nie ty, ten poród nie byłby tak magiczny, łatwy i (o dziwo) przyjemny. Kiedyś z chęcią opowiem wam więcej o tej wspaniałej kobiecie, bo jest to istny anioł" - napisała i przeszła do podziękowań dla szpitala.

To miejsce jest jak z innej planety! Podejście personelu: od położnych, pielęgniarek poprzez lekarzy do pań salowych, to jest inny świat! Przysięgam! Istna perełka polskiej służby zdrowia. Do tego warunki bardziej zbliżone do hotelu w szpanerskim kurorcie niż szpitala. Wy wszyscy sprawiliście, że ten dzień był drugim najpiękniejszym dniem w naszych życiach. Ogromnie dziękujemy!

- napisała żona Wesołowskiego.

Wesołowscy są małżeństwem już dziesięć lat

Jakub Wesołowski i Agnieszka Wesołowska (wtedy jeszcze Szczurek) nie poznali się w romantycznych okolicznościach. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. Oboje potrzebowali czasu, by zrozumieć, że chcą ze sobą być. Jakiś czas temu na pytanie fana podczas Q&A o to, jak małżonkowie się poznali, Wesołowska odpowiedziała bez ogródek. Okazuje się, że zostali zeswatani. "To była zorganizowana akcja przez wspólnego znajomego. Na początku nie zatrybiło, dojrzewaliśmy do tej relacji przez parę miesięcy - napisała". Przypomnijmy, że zakochani wzięli ślub w 2014 roku. Uroczystość obyła się w kościele Najświętszego Serca w Starej Miłosnej.