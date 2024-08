"Healthy Day z Anną Lewandowską" został zaplanowany na 28 września w Hali Stulecia. W planie wydarzenia uwzględniono trening, motywujący wykład i oczywiście samo spotkanie ze znaną trenerką. Wejście na event jest możliwe po zakupie biletu. Fani Lewej mają do wyboru bilet klasyczny i nieco bardziej prestiżowy.

Anna Lewandowska organizuje spotkanie z fanami. Drogo?

"Healthy Day to nie tylko okazja do wspólnego treningu z elementami karate. To również możliwość poznania Anny Lewandowskiej, wysłuchania jej wykładu o zdrowym stylu życia i codziennej motywacji. Anna od ponad 10 lat jest inspiracją do zmiany nawyków na zdrowsze dla ponad 5 mln osób, które obserwują jej instagramowy profil" - czytamy na stronie abilet.pl. Uczestnicy eventu będą mogli uczestniczyć w zajęciach zumby, bachaty oraz treningu z teamem Lewandowskiej. Pakiety dostępne na stronie zawierają ponadto specjalne upominki dla fanów trenerki. Pakiet Standard kosztuje od 269 zł do 299 zł. Cena jest zależna od terminu, w jakim dokona się zakupu. Z kolei za Pakiet Premium zapłacimy drożej - od 369 zł do 399 zł. Uczestnicy z droższym biletem mogą liczyć między innymi na szybszą rejestrację, kosmetyk z marki Anny Lewandowskiej, słodką przekąskę oraz dostęp do aplikacji treningowej na 180 dni.

Anna Lewandowska zachwyca figurą. Ostatnio musiała sprostować pewien zarzut

Regularnie treningi i dieta to przepis na smukłą i umięśnioną sylwetkę, jaką może poszczycić się znana trenerka. Niektórzy jednak nie dowierzają w jej sposób na zgrabne nogi, dlatego też zarzucają Lewej korzystanie ze specjalnych programów do obróbki zdjęć. "I po co te nogi wydłużać w Photoshopie? Wiadomo, że w realu są krótsze" - czytaliśmy na Instagramie. Lewandowska postanowiła zareagować. "Żaden Photoshop! Guys przestańcie już! Wystarczy dobrze stanąć i zapozować! Chyba nagram tutorial na ten temat hehehe! Uczyła mnie sama Paulina Krupińska!" - napisała trenerka. Nie musiała długo czekać na potwierdzenie swych słów. "Potwierdzam, zapraszam na szkolenia do mnie" - oznajmiła prowadząca "Dzień dobry TVN". Najnowsze zdjęcie formy Lewej znajdziecie w galerii.