"Nasi w mundurach" to stosunkowo nowy program TTV, w którym występujący celebryci biorą udział w wymagających szkoleniach wojskowych. Niedawno dowiedzieliśmy się, że jedną z uczestniczek będzie Joanna Opozda. Co ciekawe, aktorka jako jedyna wystąpi bez pary. "Mimo że w koszarach nie będzie wspierał jej nikt z jej bliskich, to może okazać się czarnym koniem trzeciej edycji i sprawić niejedną niespodziankę" - czytamy w poście na Instagramie. W ostatnim wywiadzie Opozda debatowała nad wytrzymałością kobiet i mężczyzn. Co myśli o teoretycznej przewadze przeciwnej płci?

Joanna Opozda jest pewna swoich możliwości. W ciągu ostatnich lat wiele przeszła

Z pewnością znajdzie się wiele osób, które uważają, że to mężczyźni mają większe szanse w tego typu "ekstremalnych" programach. Tymczasem poprzedzenie edycje wyraźnie pokazały, że kobiety biją ich na głowę. Joanna Opozda nie ma wątpliwości, że to właśnie one będą miały sporą przewagę. - Statystycznie, z tego co słyszałam, kobiety wbrew pozorom potrafią znacznie więcej przetrwać. I właśnie w takich jakichś sytuacjach ekstremalnych, trudnych, radzą sobie lepiej. (...) Wydaje mi się, że kobiety są silniejsze od mężczyzn. (...) To przynajmniej pokazuje moje doświadczenie życiowe, że tak to wygląda - tłumaczyła stacji TTV. Zgadzacie się z jej słowami? Dajcie znać w sondzie na końcu artykułu.

Kto oprócz Joanny Opozdy w nowym sezonie "Nasi w mundurach"?

W nowej edycji zobaczymy m.in. Jakuba "Felka" Felińskiego, Konrada "Mariana" Mariańskiego z "Gogglebox", Marię Kwellę i Marka Kudelę z tego samego programu. Julię i Roberta Pawłowskich z "Zakupu w ciemno". Karolinę Kuczyńską i Davinę Reeves Ciarę z "Back to school. Prawdziwy egzamin". Udział wezmą również Leon i Stanisław Myszkowscy - synowie Justyny Steczkowskiej. Program wróci na antenę TTV już 7 września o godzinie 22.00. Po raz pierwszy w show mają pojawić się... goście specjalni, którzy zadbają o to, by uczestnicy dostali porządny wycisk.