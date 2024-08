Piotr Mróz dał się poznać za sprawą roli w serialu "Gliniarze". Na swoim koncie ma także wygraną dwunastą edycję "Tańca z gwiazdami". Aktor od kilku lat pozostawał w związku z modelką Agnieszką Wasilewską. W jednym z wywiadów ujawnił, że podjęli decyzję o rozstaniu. - Doszliśmy do wniosku, że więcej nas dzieli, niż łączy. Podjęliśmy decyzję o rozstaniu, aczkolwiek nadal jesteśmy w dobrych relacjach - mówił w rozmowie z Pudelkiem. Pytany o powody takiej decyzji dodał, że mieli mieć inne plany dotyczące wspólnego życia. - Zawsze podejrzewałem, że ona będzie mieszkała za granicą, że wyemigruje do ciepłych krajów, bo zawsze ją do tego ciągnęło (...). Niestety, moje zobowiązania zawodowe nie pozwalały mi na to - podkreślił. Na jego wyznanie zareagowała była już partnerka, która nie kryła, że słowa Piotra Mroza ją zaskoczyły. Agnieszka Wasilewska stara się odzyskać harmonię po rozstaniu poza granicami Polski. Piotr Mróz także zdradził, co zamierza robić przez kilka najbliższych dni.

Piotr Mróz ujawnił, co robi po rozstaniu. "Dołączyłem do grupy pielgrzymkowej"

Piotr Mróz w wywiadach nie ukrywał, że jest katolikiem. - Ja Bogu poświęcam każdą swoją przestrzeń. Wiary i Boga nie można traktować jako dżina, który spełnia nasze życzenia, bo to jest wtedy płytka relacja. Jeśli wykorzystujesz kogoś tylko po to, żeby osiągnąć swoje korzyści, to nie jest prawdziwa relacja. Trzeba być na dobre i na złe, bo nie jest powiedziane, że jak poproszę, to mi się to stanie. Przez wszystkie rzeczy przechodzę łatwiej, mając oparcie w Bogu - mówił w rozmowie z Jastrząb Post. Jak sam poinformował fanów za pośrednictwem InstaStories, po rozstaniu wybrał się na pielgrzymkę. W drodze na Jasną Górę zamierza modlić się i rozmyślać nad życiem.

Dzień doby, witam was w ten piękny słoneczny dzień. Ja od ponad dwóch godzin jestem w trasie. Postanowiłem, że na ostatnie kilka dni dołączę do grupy pielgrzymkowej. A przede mną dzisiaj jakieś 30 kilometrów, może nawet trochę ponad. Ostatnie kilka dni powędruję na Jasną Górę

- zdradził aktor i zachęcał obserwatorów do uczestnictwa w pielgrzymce. - Coś niesamowitego. To jest już moja trzecia pielgrzymka. Pielgrzymka to przede wszystkim taka pokora, pokonywanie własnym słabości - dodał Mróz.

Agnieszka Wasilewska zareagowała na słowa Mroza, który mówił o powodach zakończenia związku. Odniosła się do kwestii, jakoby w ich relacji miały zaważyć różnice dotyczące wyprowadzki poza granice kraju. Jak zaznaczyła, zamierza wrócić do Polski. - Potwierdzam, rozstaliśmy się, jednak uważam, że mowa jest srebrem, a milczenie złotem, dlatego nie mam w tym temacie nic do powiedzenia. Jeśli się jest w pięcioletnim związku po zaręczynach, to wyprowadzka za granicę może być tylko konsekwencją przebytej relacji, a nie przyczyną rozstania. Obecnie szukam balansu i wewnętrznej harmonii, chcę zrobić sobie "odpoczynek się od życia" i wrócić do Polski z podwójną siłą. Mam nadzieję, że uda się mi poznać mężczyznę, z którym założę szczęśliwą rodzinę - podkreśliła Pudelkowi modelka. Więcej zdjęć byłych narzeczonych znajdziecie w naszej galerii na górze strony.