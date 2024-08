Maurycy Popiel to znany aktor, któremu dużą rozpoznawalność przyniosła rola Aleksandra Chodakowskiego w serialu "M jak miłość". Wystąpił także w innych produkcjach, takich jak: "Filip", "Korona królów", "Pierwsza miłość" oraz "Twoja twarz brzmi znajomo". Maurycy Popiel raczej niewiele mówi o swoim życiu prywatnym. Wiemy, że jest mężem aktorki Izabeli Warykiewicz. "To, że jesteśmy nierozłączną parą, jest jak najbardziej prawdziwe" - mówił w rozmowie "Tele Tygodniem". Wiele osób może być zaskoczonych informacją o tym, że nie tylko żona Maurycego Popiela jest aktorką. Jego mama od lat występuje w teatrze i telewizji.

Maurycy Popiel ma znaną mamę. To ona zaraziła go pasją do aktorstwa

Maurycy Popiel pochodzi z artystycznej rodziny. Jego mamą jest znana aktorka Lidia Bogaczówna, która obecnie występuje na deskach Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. W przeszłości zachwyciła widzów rolą Helusi w programie "Spotkanie z Balladą". Wystąpiła także m.in. w "Na dobre i na złe", "Nie będziesz wiedział" oraz "Bożym Ciele". Maurycy Popiel nie ukrywa, że to dzięki mamie pokochał aktorstwo. To u jej boku stawiał pierwsze kroki na scenie. "Mama była moim pierwszym nauczycielem i zna mnie lepiej niż ktokolwiek na świecie. Nie tylko jako człowieka, ale też jako aktora" - mówił Maurycy Popiel w rozmowie z "Tele Tygodniem". Najnowsze zdjęcie aktora znajdziecie w galerii na górze strony.

"Pytanie na śniadanie". Maurycy Popiel o wspólnej pracy z mamą. "Wiedziałaby, kiedy kłamię"

Jakiś czas temu Maurycy Popiel był gościem w programie "Pytanie na śniadanie". Został zapytany o to, czy chciałby zagrać razem z mamą na scenie. Aktor wyjawił, ze byłoby to dla niego duże wyzwanie. Dlaczego? - Mama wiedziałaby, kiedy kłamię i nie przeżywam na scenie czy planie filmowym tego, co powinienem. Nikt mógłby tego nie zauważyć, ale ona się nie nabierze. Podczas takiego spotkania dodatkowo zależałoby mi, żeby zrobić coś, czego by się nie spodziewała, by ją zaskoczyć - powiedział w śniadaniówce.