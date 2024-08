Hakiel zapytany PUBLICZNIE o Cichopek. Reakcja? "Prawda jest tylko jedna i tyle"

Informacja o rozstaniu Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przez wiele miesięcy wywoływała sporo szumu w mediach. Byli już małżonkowie nie rozeszli się w zgodzie. Tancerz przez długi czas nie mógł dojść do siebie po głośnym rozstaniu. Zamieszczał w mediach smutne posty, w których nawiązywał do byłej już żony. Udzielił też szokującego wywiadu Aleksandrze Kwaśniewskiej dla "Miasta kobiet", w którym powiedział znamienne słowa, ujawniając, że "wolność jego żony miała imię". Wówczas nawiązywał do jej związku z Maciejem Kurzajewskim. Hakiel otrząsnął się po rozstaniu i układa sobie życie u boku partnerki Dominiki, która jest z nim w ciąży. Jednak w życiu jego byłej żony nastały spore zmiany, o które tancerz został zapytany. Co powiedział?

Zobacz wideo Marcin Hakiel o zwolnieniu Cichopek z "PnŚ". Teraz przyjmie zaproszenie do śniadaniówki?

Marcin Hakiel zapytany o Katarzynę Cichopek. Ależ słowa

Katarzyna Cichopek zakończyła już przygodę z "Pytaniem na śniadanie", z którego odeszła razem z Maciejem Kurzajewskim. Jesienią zadebiutuje nie tylko w nowej produkcji randkowej Polsatu "Moja mama i twój tata", ale pojawi się też w telewizji śniadaniowej stacji "halo tu Polsat". Jej transfer niewątpliwie wzbudza wiele emocji. Marcin Hakiel został ostatnio zapytany o byłą żonę. Reporterka Pudelka była ciekawa, czy tancerza nie męczą ciągłe pytania o Katarzynę Cichopek, z którą przeżył blisko dwie dekady. Hakiel szybko rozwiał wątpliwości.

Nie, nie jestem zmęczony. Nie, dla mnie to nie jest problem. Jeśli ktoś chce o coś pytać i ja uważam, że jest to w miarę ok, to odpowiadam. (...) Nie podpisałem żadnego zakazu mówienia, nic nie złamałem, żadnego ustalenia. (...) Prawda jest tylko jedna i tyle

- dobitnie podkreślił tancerz.

Przy okazji zapytano go, jak teraz wyglądają jego relacje z byłą żoną. Z jego słów wynika, że pozostają w sporadycznym kontakcie, który może wynikać z tego, że będąc w związku, doczekali się dwójki dzieci. Zdradził, że kontaktują się "dosłownie raz na miesiąc", właśnie w sprawie Adama i Heleny. Marcin Hakiel dodał także, że z Katarzyną Cichopek ma już żadnych relacji. Mówiąc to, zacisnął usta. Więcej zdjęć byłych małżonków znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Partnerka Hakiela nawiązała do Cichopek. Padły ostre słowa

W poprzedniej edycji "Tańca z gwiazdami" widzowie na parkiecie mogli oglądać poczynania Marcina Hakiela, który tańczył razem z Dagmarą Kaźmierską. W wyniku skandalu o przestępczej przeszłości, który ujawnił portal Goniec, Kaźmierska nagle zniknęła z programu, a co za tym idzie Hakiel także przestał pojawiać się na parkiecie. Jak się okazało, Marcina Hakiela nie zobaczymy w nowym sezonie roztańczonego show. Jego ukochana jest przekonana, że ma to być wina byłej żony tancerza. "To chyba nie jest tajemnica... Marcina nie będzie w 'TzG' przez byłą małżonkę. Widocznie był ból, że Marcin bierze udział w najpopularniejszym programie w stacji. Przeczytałam ostatnio tłumaczenia informatora na którymś z portali, z jakich powodów miałoby Marcina nie być w programie, i jeszcze bardziej utwierdziłam się w mojej wiedzy na temat tego, dlaczego zostały podjęte takie decyzje..." - napisała gorzko Dominika.