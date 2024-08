Tomasz Lipiński to wokalista, gitarzysta, kompozytor oraz autor tekstów. Jest także współzałożycielem zespołów Brygada Kryzys, Tilt i Fotoness. Chociaż muzyk może pochwalić się wieloma sukcesami zawodowymi, to jego życie było przepełnione trudnymi chwilami. O zmaganiach z depresją opowiedział w programie "Sto pytań do" w TVP Info. Kadry z wizyty wokalisty na planie produkcji znajdziecie w galerii na górze strony.

Tomasz Lipiński o depresji. "Wszystko wyblakło, straciłem zainteresowanie"

Tomasz Lipiński wyznał w programie "Sto pytań", że przez kilkanaście lat chorował na depresję. Opowiedział o początkowych objawach. - Zaczęło się coś, czego nie rozumiałem. Wszystko wyblakło, straciłem zainteresowanie, napęd. Pamiętam, że chodziłem z psem do lasu i płakałem, a pies patrzył na mnie i mnie pocieszał. Któregoś dnia zobaczyłem w telewizji program o depresji i to było szokujące odkrycie - mówił. Tomasz Lipiński postanowił sięgnąć po pomoc. - Udałem się do lekarza, dostałem standardowe lekarstwa, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Wtedy zrobiłem to, czego się nie powinno robić, czyli z dnia na dzień przerwałem farmakoterapię. To miało swoje negatywne skutki, ale per saldo jestem z tego zadowolony. Ponieważ to nie działało i nie przynosiło rezultatów, postanowiłem zgłębić temat - mówił. Muzyk zaczął stosować suplementację, która podniosła poziom serotoniny w jego organizmie, a także zainteresował się buddyzmem, co zmieniło jego pogląd na świat.

Tomasz Lipiński o karierze. Jakie ma plany? Wszystko jasne

W dalszej części wywiadu wokalista opowiedział o swojej przyszłości i karierze. Jak się okazuje, Lipiński poza muzyką zajmuje się także pisaniem książek. - Rzeczywiście zwalniam powolutku, wolę grać mniej koncertów. Zacząłem pisać książkę. Już piszę trzeci rok z przerwami, bo to specyficzna czynność, która wymaga całkowitego poświęcenia - powiedział przed kamerami. ZOBACZ TEŻ: Głodowa emerytura Krystyny Loski. Wiemy, jaka kwota wpływa na konto legendarnej spikerki TVP

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli potrzebujesz rozmowy z psychologiem, możesz zwrócić się do Całodobowego Centrum Wsparcia pod numerem 800 70 2222. Pod telefonem, mailem i czatem dyżurują psycholodzy Fundacji ITAKA udzielający porad i kierujący dzwoniące osoby do odpowiedniej placówki pomocowej w ich regionie. Z Centrum skontaktować mogą się także bliscy osób, które wymagają pomocy.