Lesław Żurek od wielu lat występuje w "Barwach szczęścia" i to właśnie dzięki roli Brunona Stańskiego jest kojarzony przez większość widzów. Aktor ma jednak w swoim dorobku znacznie więcej ról filmowych, serialowych i teatralnych. Niewielu zdaje sobie sprawę, że artysta ma dorosłą córkę. Zuzanna Żurek jakiś czas temu rozpoczęła karierę w modelingu.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kukulska z dumą opowiada o dzieciach. Wkrótce czeka ją rozłąka z córką

Lesław Żurek związał się z koleżanką z branży. Są razem od 20 lat

Pomimo iż Lesław Żurek od 20 lat pojawia się w filmach i serialach, stara się trzymać z dala od show-biznesu. W 2004 roku aktor poślubił koleżankę ze studiów, Katarzynę Misiewicz. Ukochaną artysty mogliśmy zobaczyć między innymi w "M jak miłość", "Przyjaciółkach", "Komisarzu Alexie", czy "Listach do M", występuje również na deskach teatru. Pomimo iż oboje są aktorami, stronią od ścianek i wspólnych wywiadów. W tym roku zakochani będą świętować 20. rocznicę ślubu, co w show-biznesie stanowi rzadkość. "Studentka, która przeniosła się do Krakowa z innego miasta, szybko zawróciła mu w głowie. On też bardzo się jej spodobał, choć miała uważać, że fatalnie się ubiera. To nie było jednak najważniejsze. Liczyło się uczucie, wspólne pasje i wsparcie" - czytamy w "Vivie!".

Córka Lesława Żurka z "Barw szczęścia" jest modelką. Podobna do znanego taty?

Lesław Żurek i Katarzyna Misiewicz doczekali się dwójki dzieci. W 2005 roku urodziła się ich córka Zuzanna, która dziś jest już dorosła i robi karierę w modelingu. 19-latka ma już na swoim koncie sporo sukcesów. Pojawiła się między innymi na okładce rosyjskiego wydania magazynu "Vogue". Dziewczyna bierze udział także w wielu kampaniach reklamowych. Zdjęcia z profesjonalnych sesji, do których pozuje córka aktora, możemy podziwiać na jej instagramowym profilu. Aktorska para ma również syna, Piotra, który urodził się w 2018 roku. Sześciolatek często gości na instagramowym profilu znanego taty. Zdjęcia dzieci Lesława Żurka i Katarzyny Misiewicz znajdziecie w naszej galerii. ZOBACZ TEŻ: Córka Lesława Żurka nie poszła w jego ślady. Jej zdjęcie opublikowano w Rosji