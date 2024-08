Joanna Kurowska schudła 13 kilogramów. Oto jej cudowny sposób

Joanna Kurowska zachwyca kreacjami aktorskimi w popularnych polskich serialach już od lat 80. Widzowie pamiętają ją przede wszystkim z ról w produkcjach takich jak: "Graczykowie", "Rodzina zastępcza" czy "Świat według Kiepskich". Teraz aktorkę można oglądać w Polsacie w serialu "Teściowie". Ostatnio jednak aktorka przykuła uwagę wyglądem.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Kurowska o problemach zdrowotnych. To wyklucza ją z udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Mówi, że jest kaleką

Joanna Kurowska na ramówce Polsatu. Przykuła wyglądem

Joanna Kurowska pojawiła się ostatnio na konferencji ramówkowej stacji Polsat i od razu zwróciła na siebie uwagę. To, co rzucało się w oczy najbardziej to... odmieniony wygląd. Jak się okazało, aktorka schudła już 13 kilogramów, a do sprawy podeszła naprawdę poważnie. "Zaszła zmiana, ponieważ stwierdziłam, że nie mogę nosić tych kilogramów. Poszłam do pani doktor, czyli profesjonalnie do tego podeszłam, bo to nie ma co bawić się w jakieś tam diety keto, warzywa, owoce, dieta śródziemnomorska, bo to się kiedyś kończy. Trzeba pokazać pani doktor swoje wyniki i ona według tych wyników mówi, co jest dla mnie dobre. Ona powiedziała, a ja schudłam 13 kg - to jest dużo" - powiedziała w rozmowie z Plejadą. Ale jak się okazuje, Joanna Kurowska nie zamierza na tym poprzestać. A jak wygląda odmieniona Joanna Kurowska? Koniecznie sprawdźcie w naszej galerii na górze strony.

Ale jeszcze mam w zanadrzu sześć kilogramów - i ja to zrobię. Zwłaszcza że pani doktor mnie waży i jak już jest tak, że stoi waga, to jest mi głupio przed nią, bo ona się bardzo stara - daje mi maszyny, żeby ciało wyglądało dobrze, żeby skóra była streczowa. Myślę sobie, że sześć kilogramów to już jest trudno zrzucić w pewnym momencie, ale bardzo się staram. Na szczęście teraz było lato, więc chodziłam sobie na nordic walking, na rower, upały były niewiarygodne w Polsce — nie chce się jeść w takie upały, więc było mi łatwiej

- podsumowała, zapowiadając jeszcze większe zmiany.

Joanna Kurowska nie wystąpi w "Tańcu z Gwiazdami". Chodzi o zdrowie

Joanna Kurowska jak wspomniała, starała się ruszać - a to nordic walking [chodzenie ze specjalnymi kijami - red.], a to rower. Jakiś czas temu zapytaliśmy ją, dlaczego nie poszłaby do "Tańca z gwiazdami" - jak się okazało, gwiazda może pozwolić sobie jedynie na delikatniejsze formy ruchu. Wielogodzinne treningi nie są dla niej wskazane. - Ja niestety nie odważyłam się, ale też miałam złamaną nogę, a po złamaniu to już jest człowiek kaleką. Ja złamałam w sierpniu nogę, więc nie ma takiej możliwości, żebym ja tańczyła - powiedziała wówczas aktorka.