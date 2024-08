Magdalena Cielecka to znana aktorka, którą wystąpiła w wielu produkcjach. Widzowie mogli oglądać ją m.in. w "Prawie Agaty", "Chyłce" oraz "Lęku". Ostatni czas był dla Cieleckiej dość intensywny. Pojechała do Francji na festiwal teatralny. Później zapowiedziała, że wybiera się na zasłużony odpoczynek. "Dziękuję za ten intensywny i piękny sezon, pracę, podróże i emocje! Niech trwa! Teraz odpoczywam, wracam za jakiś czas" - pisała w mediach społecznościowych. Teraz na instagramowym profilu Magdaleny Cieleckiej pojawił się kadr z wakacji.

Magdalena Cielecka na zdjęciu z wakacji. "Miłego weekendu"

Magdalena Cielecka wybrała się do Włoch, gdzie ładuje baterie po intensywnym czasie. W wyprawie prawdopodobnie towarzyszy jej partner Bartosz Gelner, ponieważ oznacza go w swoich publikacjach. Ostatnio na instagramowym profilu aktorki pojawiło się zdjęcie, na którym widać, jak pływała w basenie na tle pięknych widoków i zajadała się lodami. Magdalena Cielecka ubrana była w strój kąpielowy, dzięki czemu wszyscy zobaczyli, że może pochwalić się świetną formą. Aktorka opatrzyła zdjęcie krótkim opisem. Skierowała słowa do swoich obserwatorów. "Miłego weekendu i smacznych lodów" - czytamy. Chcecie zobaczyć omawiany kadr Magdaleny Cieleckiej? Zajrzyjcie do galerii zdjęć na górze strony.

Magdalena Cielecka o związku z młodszym partnerem. "Przestaje być tabu"

Nie tak dawno Magdalena Cielecka otworzyła się na temat związku z Bartoszem Gelnerem. Fakt, że aktorka jest starsza od swojego partnera o 16 lat, wywoływał lawinę komentarzy. "Cieszę się, że ten temat przestaje być tabu. A przynajmniej w pewnych kręgach ludzi, którzy mają otwarte umysły" - wyznała aktorka w rozmowie z "Twoim Stylem". Cielecka zauważyła, że jej związek jest coraz lepiej odbierany. "Jestem z Bartkiem (Gelnerem – przyp. red.) w związku przeszło pięć lat i obserwuję, że pod artykułami na nasz temat coraz częściej pojawiają się komentarze: "A dajcie już im spokój z tą różnicą wieku!". To duża zmiana" - zaznaczyła. ZOBACZ TEŻ: Gelner W KOŃCU to zrobił! Opublikował romantyczne zdjęcie Cieleckiej