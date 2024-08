Joanna Krupa ma za sobą dwa zakończone małżeństwa. Pierwsze z amerykańskim biznesmenem Romainem Zago, którego żoną została w 2013 roku. Cztery lata później para wzięła rozwód, a rok później Krupa wyszła za mąż za Douglasa Nunesa, któremu urodziła córkę Ashę. Ich związek to także przeszłość i modelka nie ukrywa, że nie dogadują się najlepiej. Jednak robi wszystko, co może, by dla dobra córki, nie drzeć z jej ojcem kotów (nie zawsze to wychodzi). Inaczej sprawa wygląda z pierwszym mężem. Nadal jest jego przyjaciółką i jak mówi w nowym wywiadzie, jej bliscy chcieliby, by byli małżonkowie dali sobie drugą szansę i do siebie wrócili.

Joanna Krupa o byłym mężu. "Ja jestem jego rodziną"

Joanna Krupa przeżyła z Romainem Zago ponad dekadę. Okazuje się, że nie potrafią zapomnieć wspólnych chwil i cały czas są dla siebie wsparciem i pozostają w stałym kontakcie telefonicznym. - Z Romkiem jesteśmy bardzo blisko, jesteśmy best friends. Jest niesamowitym człowiekiem, ma ogromne serce. Niestety nie jesteśmy razem przez różne sytuacje, ale wiem, że dalej jestem dla niego bardzo ważna - zwierzyła się przed kamerą Viva.pl. Niedawno byli małżonkowie przechodzili razem trudne chwile, bo zmarł ich ukochany piesek. Mowa o suczce Darli, którą swego czasu razem się opiekowali.

Ostatnio zmarł nasz piesek i zastanawiał się przy mnie: dla kogo ja będę teraz żył, bo nie mam ani dzieci, ani nie mam bliskiej rodziny? Ja jestem jego rodziną i nawet jak nie jesteśmy razem, to trzymamy się blisko

- przyznała gospodyni "Top Model".

Joanna Krupa wróci do pierwszego męża? "Moi bliscy mnie podpuszczają"

W 2017 roku Romain Zago udzielił wywiadu w "Fakcie", w którym mówił, że choć podpisał papiery rozwodowe, to wierzy, że przyjdzie czas, że on i Krupa będą mogli znowu być razem. - Może nadejdzie czas, w którym zdamy sobie sprawę, że nawaliliśmy i damy sobie wtedy drugą szansę. Wystarczy spojrzeć na Justina Timberlake'a i Jessicę Biel. Rozstali się na rok, wrócili do siebie, wzięli ślub i mają dziecko. Nie jesteśmy na tym samym celebryckim poziomie, ale mamy podobne style życia. Zobaczymy więc, co przyszłość nam przyniesie - powiedział Zago. Co ciekawe, podobnego zdania są bliscy modelki, o czym właśnie powiedziała.

Każdy, kto go poznał, był w nim zakochany. Wszyscy pamiętają, jaki to wspaniały człowiek, jakie ma dobre serce. I teraz moi bliscy ciągle mnie podpuszczają, że może powinniśmy do siebie wrócić