Adele opuściła Stany Zjednoczone i na miesiąc przeniosła się do Monachium. To właśnie w tym mieście wybudowano specjalną arenę, na której odbędzie się łącznie dziesięć występów wokalistki. Na koncertach Adele gromadzą się prawdziwe tłumy. Nic w tym dziwnego, że fani chcą zobaczyć piosenkarkę na żywo, ponieważ później planuje na jakiś czas zniknąć z mediów. - Potrzebuję wielkiej przerwy, chcę choć przez pewien czas robić inne, kreatywne rzeczy - mówiła w wywiadzie dla niemieckiej stacji ZDF. Natasza Urbańska nie przegapiła okazji, by zobaczyć Adele na żywo.

Natasza Urbańska z córką na koncercie Adele. "Tak się cieszę"

Natasza Urbańska jest aktywna w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje 182 tys. użytkowników. To właśnie na tej platformie wokalistka pochwaliła się informacją o tym, że wybrała się do Niemiec. "Kochani, przyjechałam wczoraj do Monachium na koncert Adele! Tak się cieszę! Chcecie relację?" - pisała wokalistka i niedługo później zasypała swoje konto materiałami z eventu. Jak widać na opublikowanych kadrach, Natasza Urbańska zabrała na wydarzenie 15-letnią córkę Kalinę. Miały doskonały widok na scenę i świetnie bawiły się w rytm największych hitów Adele. Natasza Urbańska zrobiła nawet zakupy w sklepie brytyjskiej wokalistki i wybrała dla siebie limitowaną koszulkę z wydarzenia. "Był ogień" - pisała żona Janusza Józefowicza w mediach społecznościowych. Chcecie zobaczyć zdjęcie Nataszy Urbańskiej z córką na koncercie Adele? Zajrzyjcie do galerii na górze strony.

Natasza Urbańska na scenie. Najpierw koncert u miliardera, a potem...

Natasza Urbańska niczym Adele ma bardzo napięty grafik. Na początku lipca wokalista wystąpiła na urodzinach miliardera Pawła Marchewki. Jak informował Pudelek, rzekomo żona Janusza Józefowicza mogła otrzymać 50 tysięcy złotych za wykonanie dwóch piosenek. To nie koniec zawodowych wyzwań Urbańskiej. Niedawno wystąpiła także podczas wakacyjnej trasy koncertowej TVP. Zaprezentowała się w zjawiskowej sukni bez ramion, która sięgała do samej ziemi. ZOBACZ TEŻ: Natasza Urbańska zapozowała z Nicole Scherzinger. Fani nie mają wątpliwości. "Bijesz ją na głowę"