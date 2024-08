Caroline Derpieński na co dzień żyje w Stanach Zjednoczonych, gdzie wozi się swoim "dollaroycem", zajada frykasami w najlepszych restauracjach i pracuje jako modelka. Ostatnio podczas Miami Swim Week z kolei zaprezentowała swoją pierwszą kolekcję kostiumów kąpielowych. Polski nie odwiedzała, tłumacząc się brakiem czasu.

Caroline Derpieński udzieliła wywiadu. Opowiedziała o Sebastianie Fabijańskim

Po wielu miesiącach nieobecności, wróciła, zapewne po to, by jak mówi "znowu zrobić trochę zamieszania". Ostatnio udzieliła wywiadu Pudelkowi. Została zapytana o to, ilu mężczyzn pisze do niej na Instagramie. Celebrytka przyznała jednak, że nie dostaje takich wiadomości, ponieważ mężczyźni zapewne mają świadomość, że jest trudna w utrzymaniu.

Powiem szczerze, że zero, ze względu na to, że po prostu faceci się mnie boją, ponieważ jestem bardzo droga w utrzymaniu

- tłumaczyła.

Podczas rozmowy przypomniano Derpieński również o rzekomych zalotach ze strony Sebastiana Fabijańskiego. Celebrytka przyznała jednak, że nie były to zaloty, a raczej propozycja współpracy. Wyjaśniła też, dlaczego do niej nie doszło.

Sebastianowi chodziło bardziej o to, żebym ja z nim śpiewała albo była modelką w jego teledysku. Ja wtedy nie byłam zainteresowana karierą muzyczną i też nie chciałam się z nim spotkać, chociaż proponował "ustawki" z paparazzi

- opowiadała.

Fabijański wyznał miłość Magdzie z "Love Island". Jej chłopak się odpalił: Od*****ol się od mojej dziewczyny

Jakiś czas temu na Instagramie Sebastiana Fabijańskiego pojawiła się seria wpisów o miłości związana z jego nowym singlem i teledyskiem, w którym występuje Magda z "Love Island", która od trzech lat jest w związku z Igorem Łubkowskim z programu. Fabijański w jednym z nich stwierdził, że jest w dziewczynie zakochany. Doczekał się reakcji Łubkowskiego. "Od...ol" się od mojej dziewczyny" - napisał pod jednym z postów rapera i szybko doczekał się odpowiedzi Sebastiana. "A może dajmy jej wybrać?" - napisał. Pod ostatnimi postami Fabijańskiego wypowiedział się też Piotr Stramowski. "Mistrz marketingu" - stwierdził rezolutnie. Wiele osób zdawało sobie sprawę, że Fabijański robi teraz rozgłos wokół nowej piosenki, ale są też tacy, którzy połknęli haczyk i dali się mu nabrać.