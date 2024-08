Anastazja Pazura jest najstarszą córką Cezarego Pazury. Niedawno udzieliła pierwszego tak szczerego wywiadu. 35-latka jest owocem miłości aktora i kobiety o imieniu Żaneta. Mama porzuciła córkę, gdy ta miała zaledwie cztery lata. Anastazja w rozmowie z Plejadą opowiedziała o swoim życiu, w tym między innymi o karierze i trudnym dzieciństwie. Nie szczędziła również słów na temat żony swojego ojca, Edyty Pazury.

Anastazja Pazura wyznała, w jaki sposób poznała Edytę Pazurę. Nie wszystko poszło zgodnie z planem

Anastazja Pazura w rozmowie z Plejadą otworzyła się na temat relacji łączących ją z Edytą Pazurą. Warto przypomnieć, że są... rówieśniczkami. Obie urodziły się w 1988 roku. Dzieli je zaledwie kilka miesięcy. Na pytanie o różnicę wieku między macochą i tatą, Anastazja stwierdziła, że nie jest to istotne. "Błagam... W życiu dzieją się różne rzeczy. Ważne, żeby być szczęśliwym i nie krzywdzić innych - na tym się kończy. Dla mnie Edyta była zaskoczeniem, ale nie ze względu na wiek, tylko ze względu na to, że nie byliśmy umówieni na spotkanie, tylko niespodziewanie wróciłam za wcześnie ze szkoły" - wyznała 35-latka.

Anastazja Pazura ujawniła również, w jaki sposób się poznały. Okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem. Ich pierwsze spotkanie były przypadkowe. Anastazja i Edyta szybko jednak złapały kontakt. Połączyły je notatki. "Miałam ją poznać, ale nieco później. Wróciłam o innej porze. Oni jeszcze nie wyszli z domu i nagle... zderzyłyśmy się w drzwiach. Poznałyśmy się i zjedliśmy wspólnie obiad. Potem okazało się, że ma świetnie zrobione notatki do matury, a ja zdawałam wtedy egzamin dojrzałości, więc dostałam od niej reklamówkę zapisków" - mówiła córka aktora w rozmowie z Plejadą. Po więcej kadrów z Anastazją Pazurą zapraszamy do naszej galerii na górze strony.

Anastazja Pazura otworzyła się na temat Edyty Pazury. Nie szczędziła słów

Anastazja Pazura wyznała, że jako nastolatka miała pewne trudności. Przyznała, że do dużej części jej życia chciały wtargnąć media. Kobieta nie ukrywała, że był to emocjonalny czas, szczególnie pod tym względem, że wraz z tatą radzili sobie we dwójkę. 35-latka w wywiadzie z Plejadą dodała, że Edyta "zmieniła ich życie na lepsze". "I nagle... pojawiła się Edytka. Ona powolutku zaczęła to wszystko składać. Pojawiły się też dzieciaki. Powstała rodzina przez duże 'R'. Śmieję się, że ona jest prawie w moim wieku, a ja czasem mówię do niej 'mamo'. (...) To jest babka, która poskładała nam rodzinę. Zupełnie jak matka, nawet dla mnie" - powiedziała Anastazja. Wygląda na to, że Edytą Pazurą ma niezwykle bliski kontakt.