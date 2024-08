Jak wiadomo, Doda przeszła w swoim życiu przez kilka nieudanych związków. Wszystko zmieniło się w 2023 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy pojawiły się plotki o jej nowym partnerze. Niedługo później wyszło na jaw, że to Dariusz Pachut. 38-letni mężczyzna spełnia się zawodowo jako ratownik medyczny. Działa również jako podróżnik i sportowiec. Doda i Pachut rzadko kiedy wrzucają zdjęcia do mediów społecznościowych. Czasem jednak zdarzają się wyjątki. Ostatnio mężczyzna wspomniał o swojej ukochanej na Instagramie.

Doda trzyma Pachuta krótko? Te słowa rozwiały wszelkie wątpliwości

Dariusz Pachut ostatnio bardzo zaskoczył internautów. Choć mężczyzna nie opublikował zdjęcia z ukochaną, zamieścił nagranie z ich psem. Zabawny filmik zaskoczył fanów. Ratownik medyczny przyznał, kto był jego autorem. "No dobra, a teraz wyjaśnienie, skąd taka rolka u mnie na profilu. Czasami tak jest, jak zostawicie telefon, a wasza partnerka zna kody i z przyczajki was nagrywa" - napisał, wyraźnie rozbawiony. Wygląda na to, że to Doda rządzi w ich związku. Pachut w zabawny sposób podkreślał to nie raz. "Tylko pantofel zapytałby dziewczynę, czy może wyjść gdzieś z kumplami. Prawdziwy mężczyzna wie, że nie może" - taki tekst pojawił się na jego InstaStories. Co sądzicie? Chcecie zobaczyć więcej kadrów z Dodą i Dariuszem Pachutem? Znajdziecie je w naszej galerii na górze strony.

Rodzina Dody niedawno się powiększyła. Piosenkarka przedstawiła fanom nowego członka

Doda niedawno bardzo zaskoczyła fanów. Na swoim profilu w mediach społecznościowych opublikowała wyjątkowe zdjęcie. W taki sposób poinformowała fanów, że jej rodzina się powiększyła. Piosenkarka ma teraz drugiego psa. "Wolfie i Foxy. Mam teraz dziką obstawę postawnych i groźnych braci w boju, jakby co" - napisała Dorota Rabczewska pod uroczymi fotografiami z pupilami. Zdjęcia publicznie skomentował Dariusz Pachut, który zamieścił w sekcji komentarzy emotikonę serca. Jak wiadomo, Wolfie był z piosenkarką już wcześniej. "Jakie słodziaki", "Najlepsza obstawa w mieście", "No to Wolfie teraz będzie miał z kim się bawić", "Rodzina się powiększyła" - komentowali zachwyceni fani. ZOBACZ TEŻ: Doda i Rozenek były na jednej imprezie. "Dżaga" wpadła na Radzia? Prawda wyszła na jaw