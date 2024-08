18 sierpnia 2019 roku zmarł mąż Agnieszki Woźniak-Starak. Od tego tragicznego wydarzenia minęło już kilka lat. Tuż po śmierci ukochanego prezenterka wycofała się z medialnego życia. Trochę czasu zajęło, zanim wróciła do zawodowych obowiązków. Po długiej przerwie mogliśmy zobaczyć ją w roli prowadzącej "Dzień dobry TVN". Zagadką pozostawało natomiast życie prywatne dziennikarki. W przestrzeni medialnej pojawiały się szczątkowe plotki na temat "tajemniczego mężczyzny". Od niedawna wiadomo, że jest nim jeden z warszawskich restauratorów. Agnieszka wydaje się być przy nim naprawdę szczęśliwa. Spójrzcie na te zdjęcia.

Zobacz wideo Agnieszka Woźniak-Starak o okładce Faktu: To było nieprawdziwe i szkodliwe. Nie chciało mi się śmiać

Agnieszka Woźniak-Starak na zdjęciach z ukochanym. Miłość kwitnie

Prezenterkę i restauratora na randce przyłapali fotoreporterzy "Super Expresu". To właśnie na zdjęciach opublikowanych przez tabloid widać Agnieszkę u boku przystojnego mężczyzny. Stoją razem w kolejce do jednej z warszawskich lodziarni. Ukochany dziennikarki obejmuje ją czule w talii. Sama prezenterka również nie wstydziła się okazać partnerowi nieco czułości. Przytulała się do niego i opierała o jego ramię. Parze było bardzo do śmiechu. Zadowoleni szli, zajadając się swoimi lodowymi deserami.

Agnieszka Woźniak-Starak miała przedstawić ukochanego swoim teściom. Jak zareagowali?

Dziennikarka wydaje się podchodzić do nowego związku bardzo poważnie. Jakiś czas temu w mediach pojawiły się informacje o tym, że restauratora zdążyli już poznać rodzice Piotra. "Zareagowali pozytywnie. Cieszą się, że Agnieszka układa sobie życie po śmierci Piotra i że udało jej się odnaleźć szczęście. Stosunki z byłymi teściami co prawda nieco się rozluźniły, co jest w zasadzie naturalne, nie widują się już tak często, jak kiedyś. Wciąż mają do siebie wiele ciepłych uczuć i sympatii" - mówił informator w wywiadzie z Pudelkiem. W tej samej rozmowie zdradził, że rodzice reżysera bardzo kibicują nowemu związkowi Agnieszki. Prezenterka do tej pory nie potwierdziła oficjalnie swojej romantycznej relacji. ZOBACZ TEŻ: Woźniak-Starak wściekła po głosowaniu ws. aborcji. "Kolejne wybory i tak przebębnicie"